Video che presenta un sistema di certificazione di competenza nella cucina giapponese rilasciato da TOW Co., Ltd. (Tokyo, Giappone), ente per ricevimento domande/amministrazione della certificazione

Video Introducing System for Certification of Japanese Cuisine Cooking Skills

Apri questo URL per visualizzare un documentario che dimostra il valore del sistema di certificazione attraverso le storie di chef internazionali che si cimentano nell’esame di certificazione di livello gold, lo standard più prestigioso proposto del sistema.

Il Ministero dell’agricoltura, delle foreste e della pesca ha stabilito delle linee guida per la certificazione delle competenze culinarie in cucina giapponese in Paesi esteri a far data dall’aprile 2016.

Questo sistema espone standard particolareggiati che possono adottare gli enti privati per riconoscere gli chef internazionali che hanno acquisito dati livelli di conoscenza e competenze culinarie necessarie alla preparazione della cucina giapponese, per garantire un’idonea ed efficace diffusione nel mondo del richiamo degli alimenti giapponesi e della cultura dietetica su cui insiste, e anche dei prodotti agricoli e ittici di provenienza giapponese.*

E per mezzo di questa il settore privato è in grado di asserire la propria leadership nel promuovere gli sforzi di certificare la competenza nella cucina giapponese, aumentando il numero delle persone certificate e stimolando nuova crescita nel numero di chef internazionali che padroneggiano l’ars culinaria giapponese, il tutto con il fine ultimo di rafforzare ancor più la reputazione globale alimentare giapponese e la sua cultura dietetica e di ampliare il consumo di prodotti agricoli e ittici giapponesi.

A questo fine TOW Co., Ltd. s’impegna attivamente come ente del sistema certificante che riceve le domande e le amministra. Nel marzo 2021 ha approvato 11 enti certificanti, che a loro volta hanno riconosciuto 14 chef individuali all’altezza della certificazione Gold, 187 qualificati a livello Silver e 389 a Bronze.

Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia inferto un duro colpo al settore della ristorazione a livello mondiale, TOW Co., Ltd. ribadisce il suo impegno a portare a termine le sue missioni e a incoraggiare tutti gli chef internazionali che aspirano a conseguire conoscenza e abilità nelle preparazioni culinarie giapponesi. Speriamo che la creazione e condivisione di questo video che presenta il sistema di certificazione della competenza culinaria giapponese contribuirà a raggiungere questi obbiettivi.

*Standard di certificazione

Gold

Coloro che hanno alle spalle circa due anni di esperienza pratica in un ristorante giapponese situato in Giappone con capo chef giapponese e si ritiene che abbiano raggiunto la conoscenza e competenza necessarie.

Conoscenza e competenza da acquisire

Conoscenza riguardante la cultura dietetica giapponese

Conoscenza riguardante la cultura dietetica giapponese, alimenti giapponesi, modo di stare a tavola, sakè e tè giapponese.

Conoscenza riguardante la cultura dietetica giapponese, alimenti giapponesi, modo di stare a tavola, sakè e tè giapponese. Conoscenza sulla gestione dell’igiene

Tipi d'intossicazione alimentare e relativa prevenzione, abbigliamento, manipolazione degli ingredienti, pulizia e sterilizzazione di utensili e attrezzatura da cucina, ingredienti e vivande che richiedono trattamento termico.

Tipi d’intossicazione alimentare e relativa prevenzione, abbigliamento, manipolazione degli ingredienti, pulizia e sterilizzazione di utensili e attrezzatura da cucina, ingredienti e vivande che richiedono trattamento termico. Tecniche

Come si usano gli utensili e le attrezzature da cottura giapponesi, come scegliere gli ingredienti alimentari, come tagliarli e nettarli, le procedure e i tempi di cottura, quantità di calore e meccanismo di somministrazione del calore, come preparare il dashi (base di brodo giapponese) proporzioni dei condimenti da aggregare, presentazione, metodo di conservazione, preparazione del menu.

Come si usano gli utensili e le attrezzature da cottura giapponesi, come scegliere gli ingredienti alimentari, come tagliarli e nettarli, le procedure e i tempi di cottura, quantità di calore e meccanismo di somministrazione del calore, come preparare il dashi (base di brodo giapponese) proporzioni dei condimenti da aggregare, presentazione, metodo di conservazione, preparazione del menu. Omotenashi

lessico, saluti, riguardo, formalità, apparecchiatura.

Silver

Coloro che hanno frequentato lezioni e acquisito conoscenza e competenza sulla cucina giapponese specificata per un anno circa in qualunque scuola di cucina situata sia all’interno che all’esterno della nazione di residenza e hanno conseguito il diploma di profitto dalla suddetta scuola.

OPPURE

Coloro che hanno un anno circa d’esperienza pratica in un ristorante giapponese situato in Giappone, il cui capo chef è giapponese e si ritiene che abbiano conseguito la conoscenza e competenza specificate.

Conoscenza e competenza da acquisire

Conoscenza riguardante la cultura dietetica giapponese

Conoscenza riguardante la cultura dietetica giapponese, alimenti giapponesi, modo di stare a tavola

Conoscenza riguardante la cultura dietetica giapponese, alimenti giapponesi, modo di stare a tavola Conoscenza sulla gestione dell’igiene

Tipi d'intossicazione alimentare e relativa prevenzione, abbigliamento, manipolazione degli ingredienti, pulizia e sterilizzazione di utensili e attrezzatura da cucina, ingredienti e vivande che richiedono trattamento termico.

Tipi d’intossicazione alimentare e relativa prevenzione, abbigliamento, manipolazione degli ingredienti, pulizia e sterilizzazione di utensili e attrezzatura da cucina, ingredienti e vivande che richiedono trattamento termico. Tecniche

Come si usano gli utensili e le attrezzature da cottura giapponesi, come scegliere gli ingredienti alimentari, come tagliarli e nettarli, proporzioni dei condimenti da aggregare, le procedure e i tempi di cottura, quantità di calore e meccanismo di somministrazione del calore, come preparare il dashi (base di brodo giapponese) presentazione, metodo di conservazione.

Come si usano gli utensili e le attrezzature da cottura giapponesi, come scegliere gli ingredienti alimentari, come tagliarli e nettarli, proporzioni dei condimenti da aggregare, le procedure e i tempi di cottura, quantità di calore e meccanismo di somministrazione del calore, come preparare il dashi (base di brodo giapponese) presentazione, metodo di conservazione. Omotenashi

Formalità, apparecchiatura

Bronze

Coloro che hanno ricevuto la formazione su conoscenza e competenza specificate in sessioni di breve durata ecc. organizzate da qualunque scuola e/o ente privato culinario giapponese all’interno e all’esterno della nazione di residenza e poi hanno superato un esame allestito dall’ente di certificazione.

Conoscenza e competenza da acquisire

Conoscenza riguardante la cultura dietetica giapponese

Conoscenza riguardante la cultura dietetica giapponese

Conoscenza riguardante la cultura dietetica giapponese Conoscenza sulla gestione dell’igiene

Prevenzione dall'intossicazione alimentare, abbigliamento, manipolazione degli ingredienti, pulizia e sterilizzazione di utensili e attrrezzatura da cucina, ingredienti e vivande che richiedono trattamento termico.

Prevenzione dall’intossicazione alimentare, abbigliamento, manipolazione degli ingredienti, pulizia e sterilizzazione di utensili e attrrezzatura da cucina, ingredienti e vivande che richiedono trattamento termico. Tecniche

Come si usano gli utensili e le attrezzature da cottura giapponesi, come scegliere gli ingredienti alimentari, come tagliarli e nettarli, proporzioni dei condimenti da aggregare, le procedure e i tempi di cottura, presentazione, metodo di conservazione.

Come si usano gli utensili e le attrezzature da cottura giapponesi, come scegliere gli ingredienti alimentari, come tagliarli e nettarli, proporzioni dei condimenti da aggregare, le procedure e i tempi di cottura, presentazione, metodo di conservazione. Omotenashi

Formalità

