Zilliant kondigt Malvern Panalytical aan als klant van New Price Manager™ en IQ Anywhere™

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Zilliant, de marktleider in intelligente B2B-prijsoptimalisatie, prijsbeheer en verkoopbegeleidingssoftware, kondigde vandaag aan dat Malvern Panalytical Zilliant heeft gekozen als zijn prijsoplossing om prijsstelling op wereldwijde schaal opnieuw uit te vinden.

Malvern Panalytical zal gebruik gaan maken van Zilliant Price Manager™ om prijzen op wereldwijde schaal vast te stellen, te beheren en bij te werken en tegelijkertijd snel aan te passen aan de veranderende bedrijfsdynamiek. Malvern Panalytical zal ook gebruik gaan maken van Zilliant IQ Anywhere™, een robuuste, op REST gebaseerde API met 99,99% gegarandeerde uptime, om de prijsbegeleiding die door Price Manager wordt gegenereerd, naadloos te koppelen aan Salesforce CPQ.

“Onze bestaande prijsoplossing was niet meegegroeid met onze zakelijke vereisten en vereiste handmatige verwerking. We hadden een gecentraliseerde oplossing nodig die ons in staat zou stellen om prijzen op wereldwijde schaal te beheren en naadloze connectiviteit te bieden met onze Salesforce CPQ-oplossing”, aldus Malvern Panalytical Vice President Marketing Tanneke Reinders.

“We zijn verheugd Malvern Panalytical te verwelkomen als klant van Zilliant”, aldus Greg Peters, President en Chief Executive Officer van Zilliant. “We vinden onze passie in het leren van de complexiteit van elke unieke klant en een strategische partner te zijn in hun succes door prijzen opnieuw uit te vinden en resultaten te versnellen. We kijken uit naar vele jaren van gedeeld succes.”

Volgens de IDC Worldwide B2B-Focused Price Optimization Applications 2018 Vendor Assessment, is Zilliant marktleider op het gebied van de snelste time-to-value, de beste klantervaring en de hoogste ROI.

“Het Zilliant-team heeft veel zorg en aandacht besteed om ervoor te zorgen dat ze exact aan onze eisen voldeden. Door middel van goed ontworpen demonstraties, die waren afgestemd op onze bedrijfsprocessen, konden we snel visualiseren hoe de cloud-native Zilliant Price Manager-oplossing onze bestaande commerciële architectuur kon aanvullen”, aldus Rogier Bönhke, hoofd Global IT Procurement bij Malvern Panalytical.

Over Malvern Panalytical

Als je het onzichtbare zichtbaar maakt, is het onmogelijke mogelijk.

Onze analytische systemen en diensten helpen onze klanten om een ​​betere wereld te creëren. Door middel van chemische, fysische en structurele analyse van materialen verbeteren ze alles, van de energiebronnen die ons ondersteunen en de materialen waarmee we bouwen tot de medicijnen die ons genezen en het voedsel dat we lekker vinden. We werken samen met veel van 's werelds grootste bedrijven, universiteiten en onderzoeksorganisaties. Ze waarderen ons niet alleen om de kracht van onze oplossingen, maar ook om de diepgang van onze expertise, samenwerking en integriteit.

Met meer dan 2200 medewerkers bedienen we de wereld en maken we deel uit van Spectris plc, de wereldleider op het gebied van precisiemetingen.

Malvern Panalytical. We zijn groots in het kleine.

www.malvernpanalytical.com

Over Zilliant

De oplossingen van Zilliant helpen B2B-bedrijven bij het oplossen van een breed scala aan prijs- en verkoopuitdagingen, waardoor ze meer strategische controle krijgen over hun bedrijfsprestaties met behulp van een innovatieve mix van datawetenschap en softwareoplossingen. Ons innovatieve cloud-native platform en onze applicaties, gecombineerd met een resultaatgerichte toewijding aan klantensucces, geeft bedrijfsleiders het vertrouwen en de knowhow om nu en in de toekomst concurrerend te blijven. Lees meer over hoe Zilliant bedrijven helpt bij het opnieuw vormgeven van prijzen en verkoop op www.zilliant.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.