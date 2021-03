Zilliant annuncia Malvern Panalytical come nuovo cliente Price Manager™ e IQ Anywhere™.

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Zilliant, leader del settore nell’ottimizzazione intelligente delle tariffe commercio interaziendale (Business-to-business, B2B), gestione delle tariffe e software di guida alle vendite, ha annunciato oggi che Malvern Panalytical ha selezionato Zilliant come soluzione di pricing per ridefinire le tariffe su scala globale.

Malvern Panalytical utilizzerà Zilliant Price Manager™ per stabilire, gestire e aggiornare le tariffe su scala globale, adattandosi rapidamente alle mutevoli dinamiche aziendali. Malvern Panalytical utilizzerà anche Zilliant IQ Anywhere™, una robusta interfaccia di programmazione delle applicazioni (Application Programming Interface, API) basata sul trasferimento dello stato rappresentativo (Representational state transfer, REST) con il 99,99% di uptime garantito, per collegare senza soluzione di continuità le indicazioni di prezzo generate da Price Manager direttamente a Salesforce CPQ.

“La nostra soluzione di pricing esistente non era maturata in linea con le nostre esigenze aziendali e comportava un’elaborazione manuale. Avevamo bisogno di una soluzione centralizzata che ci permettesse di gestire i prezzi su scala globale e che offrisse una connettività snella con la nostra soluzione Salesforce CPQ”, ha detto il vicepresidente del marketing di Malvern Panalytical Tanneke Reinders.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Malvern Panalytical come cliente Zilliant”, ha detto il presidente e amministratore delegato di Zilliant, Greg Peters. “Ci appassiona l’idea di apprendere le complessità di ogni singolo cliente e diventare un partner strategico nel loro successo, ridefinendo le tariffe e accelerando i risultati. Non vediamo l’ora di condividere tanti anni di successo”.

Secondo l’IDC Worldwide B2B-Focused Price Optimization Applications 2018 Vendor Assessment, Zilliant è il leader più veloce del settore in termini di generazione di valore, con la migliore esperienza del cliente e il più alto Ritorno dell'Investimento (Return on Investment, ROI).

“Il team di Zilliant ha avuto grande cura e attenzione nell’assicurarsi che corrispondessero alle nostre esatte esigenze. Attraverso dimostrazioni ben realizzate e adattate ai nostri processi aziendali, siamo stati rapidamente in grado di visualizzare come la soluzione cloud-native Zilliant Price Manager potrebbe integrare la nostra architettura commerciale esistente”, ha detto Rogier Bönhke, responsabile globale acquisti IT di Malvern Panalytical.

Informazioni su Malvern Panalytical

Quando riesci a rendere visibile l’invisibile, l’impossibile è possibile.

I nostri sistemi e servizi analitici aiutano i nostri clienti a creare un mondo migliore. Attraverso l’analisi chimica, fisica e strutturale dei materiali, riescono a migliorare tutto, dalle energie che ci alimentano e i materiali con cui costruiamo, alle medicine che ci curano e gli alimenti che ci piacciono. Collaboriamo con molte delle più grandi aziende, università e organizzazioni di ricerca del mondo. Ci apprezzano non solo per la potenza delle nostre soluzioni, ma anche per la profondità della nostra esperienza, collaborazione e integrità.

Con oltre 2200 dipendenti, operiamo in tutto il mondo e facciamo parte di Spectris plc, il gruppo leader mondiale nelle misurazioni di precisione.

Malvern Panalytical. Siamo grandi nel piccolo.

www.malvernpanalytical.com

Informazioni su Zilliant

Le soluzioni di Zilliant aiutano le aziende B2B a risolvere un’ampia gamma di questioni relative alle tariffe e alle vendite, permettendo loro di ottenere un controllo più strategico delle prestazioni aziendali utilizzando un mix innovativo di scienza dei dati e soluzioni software. Le nostre applicazioni e la nostra innovativa piattaforma cloud native, abbinate a una dedizione incentrata sul successo del cliente, danno ai leader aziendali la fiducia e il know-how per rimanere competitivi ora e in futuro. Maggiori informazioni su come Zilliant aiuta le aziende a ridefinire tariffe e vendite su www.zilliant.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.