Walgreens anuncia expandir ainda mais sua estratégia de negócios de serviços financeiros com a InComm Payments

DEERFIELD, Illinois e ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--A Walgreens anunciou hoje um acordo com a InComm Payments, uma empresa líder global de tecnologia de pagamentos, para fornecer opções de serviços financeiros convenientes e acessíveis para seus clientes. Juntas, as empresas lançarão uma nova oferta de conta bancária para seus clientes a ser constituída no MetaBank* com um cartão de débito Mastercard que atenderá aos compradores da Walgreens nas lojas e on-line e permitirá que eles ganhem recompensas myWalgreens Cash em todas as compras como parte do novo programa de fidelidade do cliente myWalgreens lançado em novembro de 2020.

Este acordo é parte da estratégia de lucro alternativa da Walgreens e iniciativa mais ampla recentemente anunciada de lançar novos produtos e serviços financeiros que reforçam seu contínuo compromisso de oferecer aos seus clientes serviços e benefícios diferenciados. A nova solução bancária vai completar os planos da Walgreens para continuar seu foco em saúde e bem-estar e melhorar seu programa de fidelidade e personalização do cliente. A solução aproveita a moderna plataforma digital de banco como um serviço da InComm Payments. Os compradores da Walgreens poderão encontrar o produto na loja ou se inscrever diretamente on-line e então administrar facilmente suas finanças diárias em um novo aplicativo móvel bancário fácil de usar. A conta bancária deve estar disponível on-line e nas quase 9.000 lojas da Walgreens no segundo semestre de 2021.

“A Walgreens tem o compromisso de ajudar os clientes com suas necessidades de saúde e bem-estar, e temos a satisfação de expandir nossas ofertas de serviços financeiros para enriquecer mais as experiências e maneiras como atendemos as necessidades financeiras de nossos clientes”, disse John Standley, presidente da Walgreens. “Estamos ansiosos para explorar e apresentar ainda mais iniciativas de pagamento de saúde e bem-estar voltadas para o cliente no futuro próximo, enquanto criamos novos fluxos de receita”.

“Para nós, é uma honra a Walgreens escolher as soluções de serviços financeiros da InComm Payments para oferecer benefícios adicionais aos seus clientes e comunidades”, disse Stefan Happ, presidente da InComm Payments. “Essa nova oferta de produtos estabelecerá a Walgreens como um destino para serviços financeiros, construindo o legado da Walgreens como um balcão único para conveniências e produtos farmacêuticos”.

Além disso, a Walgreens e a InComm Payments planejam relançar o programa de cartão de presente da Walgreens. A InComm Payments vai supervisionar a gestão do programa de cartão de presente físico existente da Walgreens, lançar os cartões de presente digitais da Walgreens e possibilitar a aquisição e o resgate digital em walgreens.com. A InComm Payments também facilitará uma distribuição mais ampla do cartão de presente Walgreens por meio de canais de comércio eletrônico, recompensas, fidelidade e B2B. A expansão fortalece ainda mais a parceria de 12 anos entre a InComm Payments e a Walgreens, enquanto melhora a marca Walgreens e a experiência do cliente na loja, on-line e via celular.

*As contas bancárias vão exigir contas de depósito estabelecidas, com cartões de débito emitidos pelo MetaBank®, N.A., membro FDIC, conforme a licença Mastercard International Incorporated.

Sobre a Walgreens

A Walgreens (www.walgreens.com) está incluída na Retail Pharmacy USA Division da Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), líder global em farmácia de varejo e atacado. Como a empresa de farmácia, saúde e beleza mais amada da América, o objetivo da Walgreens é promover a saúde e o bem-estar de todas as comunidades da América. Operando mais de 9.000 locais de varejo nos EUA, Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos EUA, a Walgreens tem o orgulho de ser um destino de saúde de bairro atendendo a aproximadamente 8 milhões de clientes todos os dias. Os farmacêuticos da Walgreens desempenham um papel fundamental no sistema de saúde dos EUA, fornecendo uma ampla variedade de serviços de farmácia e saúde. Para melhor atender às necessidades de clientes e pacientes, a Walgreens oferece uma verdadeira experiência omnichannel, com plataformas que unem físico e digital, apoiadas na mais alta tecnologia para entregar produtos e serviços de alta qualidade em comunidades locais em todo o país.

Sobre a InComm Payments

A InComm Payments é uma líder global em tecnologia inovadora de pagamentos. Aproveitando ao máximo a tecnologia dinâmica e conhecimento técnico comprovado, a InComm Payments oferece plataformas de pagamento contínuo aperfeiçoadas e soluções de tecnologia financeira emergentes que ajudam os negócios a crescerem em diversos setores, inclusive varejo, cuidados com a saúde, pedágio e tráfego, incentivos, pagamentos móveis e serviços financeiros. Ao possibilitar conexões omnichannel para uma base de consumidores sempre em expansão em um ecossistema cada vez mais digital, a InComm Payments cria experiências de comércio integradas e valiosas em todo o mundo. Com mais de 27 anos de experiência, mais de 500 mil pontos de distribuição, 386 patentes globais e presença em mais de 30 países, a InComm Payments lidera o setor de pagamentos a partir de sua sede em Atlanta, Geórgia. Saiba mais em www.InCommPayments.com.

Sobre o MetaBank®, N.A.

O MetaBank®, N.A., um banco nacional, é subsidiário do Meta Financial Group, Inc.® (Nasdaq: CASH), uma empresa de holding financeiro com sede no estado norte-americano da Dakota do Sul. O MetaBank é uma empresa de capacitação financeira que trabalha para aumentar a oportunidade, escolha e disponibilidade financeira para todos. O MetaBank luta para remover as barreiras que as instituições tradicionais constroem no caminho para o acesso financeiro e promover mobilidade econômica ao fornecer produtos financeiros seguros, responsáveis e de alta qualidade que contribuem com indivíduos e comunidades no centro da economia real. Informações adicionais podem ser encontradas em www.metapay.com ou www.metafinancialgroup.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.