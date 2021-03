Zilliant annonce que Malvern Panalytical adopte les solutions New Price Manager™ et IQ Anywhere™

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Zilliant, chef de file du secteur en logiciels intelligents B2B d’optimisation des prix, de gestion des prix et d’indication sur les ventes, a annoncé aujourd’hui que Malvern Panalytical avait choisi la solution de tarification de Zilliant pour réinventer la tarification à l’échelle mondiale.

Malvern Panalytical utilisera Zilliant Price Manager™ pour fixer, gérer et mettre à jour la tarification à l’échelle mondiale, tout en s’adaptant rapidement aux dynamiques de marché changeantes. Malvern Panalytical utilisera également Zilliant IQ Anywhere™, une solide API basée sur REST qui garantit une disponibilité de 99,99 %, afin de connecter de manière fluide les indications tarifaires générées par Price Manager directement dans Salesforce CPQ.

« Notre solution de tarification actuelle n’a pas évolué au rythme de nos besoins commerciaux, et impliquait des traitements manuels. Nous avions besoin d’une solution centralisée nous permettant de gérer la tarification à l’échelle mondiale, et offrant une connectivité fluide avec notre solution Salesforce CPQ », a déclaré Tanneke Reinders, vice-présidente du Marketing, chez Malvern Panalytical.

« Nous sommes ravis d’accueillir Malvern Panalytical parmi nos clients Zilliant », a confié pour sa part Greg Peters, président-directeur général de Zilliant. « Nous nous attachons à découvrir les complexités uniques de chacun de nos clients, et à devenir un partenaire stratégique de leur développement, en réinventant la tarification pour des résultats optimaux. Nous nous réjouissons à l’idée des longues années qui viennent de réussite partagée. »

D’après l’Évaluation mondiale 2018 des fournisseurs d’applications d’optimisation tarifaire, axées sur le B2B, de l’IDC, Zilliant est à l’avant-garde du secteur, offrant le délai de rentabilité le plus rapide, la meilleure expérience client, et le RSI le plus élevé.

« L’équipe de Zilliant a veillé avec le plus grand soin et une attention constante à répondre à nos besoins précis. Grâce à des démonstrations bien conçues, qui ont été adaptées à nos processus d’affaires, nous avons rapidement été en mesure de visualiser comment la solution Zilliant Price Manager, cloud native, pouvait compléter notre architecture commerciale existante », a indiqué Rogier Bönhke, responsable mondial des Achats informatiques, chez Malvern Panalytical.

À propos de Malvern Panalytical

Lorsque l’invisible devient visible, l’impossible devient possible.

Nos systèmes et services analytiques aident nos clients à bâtir un monde meilleur. Grâce à des analyses chimiques, physiques et structurelles des matériaux, ils améliorent absolument tout : des énergies qui nous alimentent aux matériaux à partir desquels nous construisons, en passant par les médicaments qui nous soignent et les aliments que nous consommons. Nous collaborons avec un grand nombre d’entreprises, d’universités et d’organisations de recherche parmi les plus importantes au monde. Elles nous font confiance non seulement pour la performance de nos solutions, mais également pour l’ampleur de nos compétences d’experts, notre collaboration et notre intégrité.

Grâce à plus de 2 200 employés, nous sommes au service du monde entier, et faisons partie de Spectris plc, le premier groupe mondial dans le domaine des mesures de précision.

Malvern Panalytical. We’re big on small.

www.malvernpanalytical.com

À propos de Zilliant

Les solutions de Zilliant aident les entreprises B2B à résoudre un large éventail de défis en matière de tarification et de vente, en leur permettant d’exercer un contrôle plus stratégique sur leur performance commerciale, grâce à un mélange innovant de sciences des données et de solutions logicielles. Notre plateforme cloud native et nos applications innovantes, associées à notre engagement axé sur les résultats en faveur de la réussite de nos clients, procurent aux dirigeants d’entreprise la confiance et le savoir-faire nécessaires pour rester compétitifs aujourd’hui et à l’avenir. Pour en savoir plus sur la manière dont Zilliant aide les entreprises à réinventer la tarification et les ventes, rendez-vous sur www.zilliant.com.

