DOWNERS GROVE, Ill.--(BUSINESS WIRE)--Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) – een wereldleider in innovatief ontwerp, programmabeheer, constructiediensten en data-analyse – is een marktleider op het gebied van end-to-end turnkey projecten voor wereldwijde klanten.

Sevan levert al tien jaar multi-site-oplossingen voor tientallen klanten gedurende een volledige projectlevenscyclus, waaronder technologie en data-analyse, ontwikkelingsservices, enquêtes en faciliteitsbeoordelingen, architectuur en ontwerp, engineering, constructiediensten en programmabeheer.

Sevan is onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met een nieuwe klant, My Pets Wellness, om ultramoderne veterinaire zorgfaciliteiten te ontwerpen en te bouwen. Toen de behoefte aan hoogwaardige veterinaire zorg en diensten toenam, benaderde My Pets Wellness Sevan om advies te geven over hun visie op het bouwen van nieuwe klinieken en ziekenhuizen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.