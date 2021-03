Vídeo apresentando sistema para certificação de habilidades da culinária japonesa lançado pela TOW Co., Ltd. (Tóquio, Japão), o órgão de aplicação/gestão da certificação

Video Introducing System for Certification of Japanese Cuisine Cooking Skills

Clique neste link para um documentário que demonstra o valor do sistema de certificação através de histórias de chefs estrangeiros dedicando-se ao teste para a Certificação Ouro, o padrão mais alto definido pelo sistema.

O Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca estabeleceu diretrizes para a Certificação de habilidades da culinária japonesa em países estrangeiros em abril de 2016.

O sistema define padrões específicos que órgãos privados podem utilizar para reconhecer chefes estrangeiros que adquiriram determinados níveis de conhecimento e habilidades culinárias necessárias para o preparo da culinária japonesa, para ajudar a garantir que os apelos dos alimentos e da cultura gastronômica japonesa, como também dos produtos agrícolas e marinhos japoneses, sejam comunicados apropriadamente e efetivamente ao redor do mundo.*

E, através disto, o setor privado é capaz de se posicionar como uma força motriz ao promover eventos para certificar habilidades da culinária japonesa, aumentando o número de indivíduos certificados, e promovendo ainda mais o crescimento de chefs estrangeiros que adquiriram o conhecimento e habilidades necessárias para o preparo da culinária japonesa, tudo com o objetivo final de reforçar a reputação do alimento e da cultura gastronômica japonesa e expandindo o consumo de produtos agrícolas e marinhos japoneses.

Para esse fim, a TOW Co., Ltd. está ativamente contratada como o Órgão de aplicação/gestão do sistema de certificação. Desde março de 2021, ela aprovou 11 órgãos certificadores, que por sua vez reconheceram 14 chefs que alcançaram os padrões da Certificação Ouro, 187 que alcançaram a Prata e 389 que alcançaram a Bronze.

Apesar de a pandemia da COVID-19 ter impactado significativamente o setor de serviços de alimentos mundialmente, a TOW Co., Ltd. permanece comprometida a realizar suas missões, e a incentivar chefs estrangeiros buscando obter o conhecimento e habilidades para preparar adequadamente a culinária japonesa. Esperamos que a criação e o compartilhamento deste vídeo apresentando o Sistema de Certificação de Habilidades para a Culinária Japonesa irá ajudar a alcançar tais objetivos.

*Padrões da certificação

Ouro

Aqueles que possuem aproximadamente dois anos de experiência prática em um restaurante japonês localizado no Japão, cujo chefe de cozinha é japonês e são considerados como tendo adquirido o conhecimento e as habilidades especificadas.

Conhecimento e habilidades a serem adquiridas

Conhecimento relacionado à cultura gastronômica japonesa

Conhecimento relacionado à cultura gastronômica japonesa, alimentos japoneses, estilo de comer, saquê e chá japoneses.

Conhecimento relacionado à gestão de higiene

Tipos e prevenção de intoxicação alimentar, vestuário, manuseio de ingredientes alimentares, limpeza e esterilização de utensílios e equipamentos de cozinha, ingredientes alimentares e alimentos que requerem tratamento por aquecimento.

Técnicas

Como utilizar utensílios e equipamentos da cozinha japonesa, como selecionar ingredientes culinários, como cortar e descascar ingredientes culinários, procedimentos e tempos requeridos para cozimento, nível/mecanismo de aplicação de calor, como fazer dashi (sopa japonesa), proporções de mistura de temperos, apresentação, método de preservação, preparação de cardápio.

Omotenashi

Palavras, cumprimento, consideração, modos, como dispor pratos.

Prata

Aqueles que tiveram aulas e adquiriram conhecimento e habilidades relacionadas à culinária japonesa especificada durante aproximadamente um ano em qualquer escola de culinária localizada no seu próprio país, ou em outro, e se formaram em tal escola.

OU

Aqueles que possuem aproximadamente um ano de experiência prática em um restaurante japonês localizado no Japão, cujo chefe de cozinha é japonês e são considerados como tendo adquirido o conhecimento e as habilidades especificadas.

Conhecimento e habilidades a serem adquiridas

Conhecimento relacionado à cultura gastronômica japonesa

Conhecimento relacionado à cultura gastronômica japonesa, alimentos japoneses, estilo de comer

Conhecimento relacionado à gestão de higiene

Tipos e prevenção de intoxicação alimentar, vestuário, manuseio de ingredientes alimentares, limpeza e esterilização de utensílios e equipamentos de cozinha, ingredientes alimentares e alimentos que requerem tratamento por aquecimento.

Técnicas

Como utilizar utensílios e equipamentos da cozinha japonesa, como selecionar ingredientes culinários, como cortar e descascar ingredientes culinários, proporções de mistura de temperos, procedimentos e tempos requeridos para cozimento, nível/mecanismo de aplicação de calor, como fazer dashi (sopa japonesa), apresentação, método de preservação.

Omotenashi

Modos, como dispor pratos

Bronze

Aqueles que receberam treinamento relacionado ao conhecimento e habilidades em sessões de curta duração, etc, organizadas por qualquer escola culinária japonesa e/ou órgãos privados localizados no seu próprio país, ou em outro, e que foram aprovados no exame realizado pelo Órgão de Certificação.

Conhecimento e habilidades a serem adquiridas

Conhecimento relacionado à cultura gastronômica japonesa

Conhecimento relacionado à cultura gastronômica japonesa

Conhecimento relacionado à gestão de higiene

Prevenção de intoxicação alimentar, vestuário, manuseio de ingredientes alimentares, limpeza e esterilização de utensílios e equipamentos de cozinha, ingredientes alimentares e alimentos que requerem tratamento por aquecimento.

Técnicas

Como utilizar utensílios e equipamentos da cozinha japonesa, como selecionar ingredientes culinários, como cortar e descascar ingredientes culinários, proporções de mistura de temperos, procedimentos e tempos requeridos para cozimento, apresentação, método de preservação.

Omotenashi

Modos

