AKKA RENOUVELLE SA COOPÉRATION AVEC FORD DANS LE DOMAINE DE L'INFO-DIVERTISSEMENT

AKKA (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537) renouvelle sa coopération avec Ford dans le domaine de l'info-divertissement. Ce nouveau contrat porte sur la vérification et la validation des caractéristiques et fonctions dans l'environnement de l'info-divertissement. Alors que les véhicules sont de plus en plus connectés et automatisés, l'info-divertissement constitue un élément essentiel de l'expérience de conduite.

AKKA occupe une position unique à l’interface entre le véhicule et le conducteur, grâce à ses nombreuses années d'expérience dans le développement automobile et à son positionnement dans les technologies numériques. L'accès à un véhicule via un smartphone, la connexion à des systèmes de transport urbain intelligents et l'utilisation de véhicules automatisés façonnent la prochaine génération de véhicules vers plus de sécurité et d'efficacité.

En tant que leader dans le domaine du conseil en ingénierie et des services de R&D, AKKA soutiendra Ford dans l'analyse de la gestion des défauts et des tests jusqu'au stade du protocole dans l'environnement d'info-divertissement, en fournissant des services tels que la radio, la navigation, les services de connectivité, les services d'applications et l'interface homme-machine (IHM).

Le Ford Cologne Electrification Center est en cours de construction sur le site de Ford à Cologne, où le constructeur travaille sur l'électrification de sa flotte automobile. Parmi les domaines d'intervention d'AKKA figurent l'électrification, la conduite autonome et la révolution numérique, des aspects qui suscitent actuellement de profondes innovations. Avec la récente réorganisation de ses centres d'expertise en Allemagne, axée sur des domaines tels que les technologies connectées, la validation numérique et les produits, ainsi que l'électromobilité et l'énergie, AKKA a consolidé son positionnement pour répondre aux besoins futurs des constructeurs automobiles.

À propos d’AKKA Technologies

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 collaborateurs environ qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% du capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un portefeuille d’offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN: FR0004180537.

