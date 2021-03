Andersen Global versterkt de aanwezigheid in Centraal-Azië met een in Kirgizië gevestigd advocatenkantoor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met het in Kirgizië gevestigde advocatenkantoor Satarov, Askarov & Partners, waardoor de geografische dekking in Centraal-Azië wordt uitgebreid.

Satarov, Askarov & Partners is in 2010 opgericht en is gespecialiseerd in internationale arbitrage en buitenlandse investeringen, en verleent diensten aan particulieren, lokale bedrijven, buitenlandse bedrijven en overheidsinstellingen. Met een kantoor in Bishkek, biedt het full-service advocatenkantoor een breed scala aan commerciële juridische diensten, waaronder bedrijfsfusies en -overnames, schuldfinanciering, natuurlijke grondstoffen, antimonopolie en concurrentie, belasting- en belastinggeschillen, internationale handel, douane- en strafrecht.

“Klantenservice van hoge kwaliteit zal altijd een hoge prioriteit hebben”, zei Managing Director Anvar Askarov. “Onze uitgebreide ervaring en kennis van de markt stellen ons in staat om de allerbeste oplossingen te leveren en we zijn vastbesloten om onze capaciteiten continu uit te breiden in deze steeds groeiende omgeving. Onze samenwerking met Andersen Global bevordert onze groei en zorgt ervoor dat klanten naadloze diensten krijgen op lokaal en internationaal niveau.”

“Satarov, Askarov & Partners biedt brede dekking in een van de belangrijkste markten in Centraal-Azië”, zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “Hun toewijding aan rentmeesterschap en transparantie heeft geresulteerd in langdurige klantrelaties. Ze vormen een aanvulling op ons team in de regio en we kijken ernaar uit om onze werkrelatie met Anvar en zijn team te versterken.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 263 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

