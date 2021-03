DOWNERS GROVE, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), leader globale quanto a soluzioni innovative per la progettazione e la gestione di programmi, i servizi servizi per l’edilizia e l’analisi dei dati, è a tutti gli effetti un leader del settore per progetti end-to-end chiavi in mano per i clienti di tutto il mondo.

Per un decennio Sevan ha fornito soluzioni multi-sito a una moltitudine di clienti per l’intero ciclo di vita dei prodotti, complete di tecnologia e analisi dei dati, servizi di sviluppo, sondaggi e valutazioni delle strutture, architettura e design, progettazione, servizi di edificazione e gestione dei programmi.

Sevan ha recentemente stretto un accordo di collaborazione con un nuovo cliente, My Pets Wellness, per la progettazione e la costruzione di strutture all’avanguardia per l’assistenza veterinaria.

