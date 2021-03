DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--GGPoker maakt vandaag bekend dat het zal samenwerken met de wereldberoemde elektronische muziekproducent deadmau5 voor de komende GG Spring Festival-toernooiserie van de pokerroom.

De Canadese superster zal het festival in stijl aftrappen door op 3 april een feest op de openingsavond te houden, inclusief een exclusieve muziekset gestreamd op GGPoker.TV en een $ 100K Freeroll Houseparty. GGPoker-spelers krijgen ook de mogelijkheid om met de artiest te spelen – en knock-out te slaan – in zijn eigen $ 10K GG Legends Bounty feat. deadmau5 op 10 april.

Het volledige GG Spring Festival garandeert minstens $ 150 miljoen aan prijzen, het hoogste gegarandeerde bedrag in de online pokergeschiedenis. De toernooiserie loopt van 4 april tot 25 april en omvat meer dan 300 individuele evenementen, met buy-ins op ‘Laag’, ‘Gemiddeld’ en ‘Hoog’, ontworpen voor elke bankroll.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.