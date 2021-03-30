Rush Gold簽署重大合作協定，為東協十國的多家行動網路營運商提供黃金支付服務

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為零售和商業市場提供數位化獲取實物黃金服務的創新型金融科技平臺Rush Gold Global (Rush Gold)與馬來西亞ZAFA Group Sdn. Bhd.簽署令人振奮的新合作夥伴關係協定，將為東協地區的行動網路營運商(MNO)提供黃金儲蓄和支付服務。

Rush Gold與馬來西亞ZAFA Group Sdn. Bhd.達成協議，將使東協十國的行動網路營運商能夠以黃金作為通用貨幣，提供黃金支付服務。這種以電信公司為基礎的支付模式使得m-Pesa等超級應用程式能夠在非洲大部分地區佔居主導地位。

ZAFA旗下子公司MVNX Alliance開發的Dnar.Cash超級應用程式，開啟了整個東協地區行動用戶規模達6.5億的巨大潛在市場，讓用戶可以投資黃金、用黃金進行行動充值、繳納zakat（穆斯林天課），並獲得黃金獎勵和現金回饋。

MVNX總監Aimi Aizal Bin Nasharuddin表示：「我們研究了多家數位黃金公司，只有Rush Gold能夠符合我們在技術、安全、完全的資產所有權和運行能力等方面的全部需求。此外，Rush團隊在每個階段都能提供非常出色的支援。」

Rush Gold總監Mark Pey評論道：「我們打造了自己的平臺，讓類似ZAFA這樣的公司以及銀行和忠誠度計畫能夠快速地將黃金整合到他們的服務中。澳洲提供嚴格的金融管控和財產權、世界一流的科技創新，並且是當今全球首屈一指的金條生產國，我們認為，這些都是我們的關鍵性競爭優勢。」

為啟動該專案，MVNX已在馬來西亞與一家公司簽署了合作夥伴協定，該公司是擁有900萬客戶的電力和電信服務提供者，同時，泰國、菲律賓和印尼的合作夥伴分銷協定簽約工作也正在進行中。

在宣佈本次合作之前，Rush Gold已透過各大行動錢包推出帶有EML的Rush萬事達卡。

ZAFA集團是總部位於馬來西亞的跨國企業，主要從事汽車製造、電信服務、房地產和私募股權投資，是東協合作組織(ACO)成員。

Rush Gold是受監管的黃金支付平臺，該平臺讓企業和客戶能夠在全球即時儲蓄、贈送、轉移和消費黃金。Rush Gold的客戶遍佈13個國家，包括美國、中國、印度和阿拉伯聯合大公國等。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://rush.gold/。

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