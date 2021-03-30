Rush Gold签署重大合作协议，为东盟十国的多家移动网络运营商提供黄金支付服务

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为零售和商业市场提供数字化获取实物黄金服务的创新型金融科技平台Rush Gold Global (Rush Gold)与马来西亚ZAFA Group Sdn. Bhd.签署了一项令人振奋的新合作伙伴关系协议，将为东盟地区的移动网络运营商(MNO)提供黄金储蓄和支付服务。

Rush Gold与马来西亚ZAFA Group Sdn. Bhd.达成协议，将使东盟十国的移动网络运营商能够以黄金作为通用货币，提供黄金支付服务。这种基于电信公司的支付模式帮助m-Pesa等超级应用在非洲大部分地区占据了主导地位。

ZAFA旗下子公司MVNX Alliance通过开发Dnar.Cash超级应用，打开整个东盟地区移动用户规模达6.5亿的巨大潜在市场，让用户可以投资黄金、用黄金进行移动充值、缴纳zakat（穆斯林天课），并获得黄金奖励和现金返还。

MVNX总监Aimi Aizal Bin Nasharuddin表示：“我们研究了多家数字黄金公司，只有Rush Gold能够满足我们在技术、安全、完全的资产所有权和运营能力等方面的全部需求。此外，Rush团队在每个阶段都能提供非常出色的支持。”

Rush Gold总监Mark Pey评论道：“我们打造了自己的平台，让类似ZAFA这样的公司以及银行和忠诚度计划能够快速=地将黄金融合到他们的服务中。澳大利亚提供严格的金融控制和财产权、世界一流的技术创新，并且是当今全球首屈一指的金条生产国，我们认为，这些都是我们的关键性竞争优势。”

为启动该项目，MVNX已在马来西亚与一家合作公司签署了协议，该公司是一家拥有900万客户的电力和电信服务提供商，同时，泰国、菲律宾和印度尼西亚的合作伙伴分销协议签约工作也正在进行中。

在本次合作宣布之前，Rush Gold已通过各大移动钱包推出了带有EML的Rush万事达卡。

ZAFA集团是一家总部位于马来西亚的跨国企业，主要从事汽车制造、电信服务、房地产和私募股权投资，是东盟合作组织(ACO)成员。

Rush Gold是一家受监管的黄金支付平台，该平台让企业和客户能够在全球实时储蓄、赠送、转移和消费黄金。Rush Gold的客户遍布13个国家，包括美国、中国、印度和阿联酋等。如需了解更多信息，请访问https://rush.gold/。

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