PLANEGG, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Biomax Informatics heeft vandaag de ontwikkeling aangekondigd van een nieuwe kennismanagement- en database-oplossing NeuroCONNECT voor EBRAINS, de digitale onderzoek infrastructuur gecreëerd door het door de EU gefinancierde Human Brain Project.

NeuroCONNECT maakt semantische integratie en beheer mogelijk van multimodale hersen connectiviteitsinformatie en hersenatlassen in EBRAINS. Het nieuwe systeem wordt geconfigureerd in de NeuroXM™ Brain Science Suite van Biomax. Connectome data zullen verrijkt worden met metadata uit anatomische ontologieën, hersenatlassen en demografische informatie. Op deze manier wordt NeuroCONNECT een kennishub voor alle connectoom gegevens in de EBRAINS-infrastructuur.

