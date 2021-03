Ricardo: consorcio de Reino Unido utilizará tecnología de pila de combustible de hidrógeno para ofrecer los primeros servicios aéreos de transporte de pasajeros realmente ecológicos del mundo

Project Frisson to deliver world's first green passenger aircraft service (Graphic: Business Wire)

CRANFIELD, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--Cranfield Aerospace Solutions (CAeS), pyme del Reino Unido que lidera el consorcio Project Fresson, ha anunciado que aprovechará los últimos avances en la tecnología de pila de combustible de hidrógeno para desarrollar una solución de reequipamiento del sistema de propulsión comercialmente viable para el avión Britten-Norman Islander, de nueve asientos.

Tras una rigurosa evaluación de las empresas de innovación en tecnología de hidrógeno, CAeS se complace en dar la bienvenida al consorcio Fresson a Ricardo UK Ltd y a Innovatus Technologies Ltd. Ricardo UK Ltd aporta su experiencia en el desarrollo de sistemas de pila de combustible e Innovatus Technologies Ltd, su innovadora tecnología Scottish Hydrogen Fuel Tank (SHyFT).

Steve Dyke, director general de Ricardo Automotive y de la división industrial para EMEA, afirmó: «Es un orgullo formar parte del consorcio de Cranfield Aerospace Solutions y contribuir a la reducción de la huella de carbono del transporte aéreo de pasajeros. Ya estamos trabajando en una tecnología de pila de combustible de hidrógeno con la que brindamos soluciones limpias y eficientes que reducen las emisiones nocivas y de carbono en un gran número de sectores. Nuestro trabajo para el consorcio Fresson nos permitirá consolidar y ampliar nuestras capacidades en el ámbito de pilas de combustible de hidrógeno y propulsión, permitiendo a Ricardo alcanzar su objetivo de convertirse en el principal proveedor de servicios y soluciones de hidrógeno y pila de combustible del mundo y contribuir al impulso del transporte de cero emisiones».

Innovatus Technologies Ltd es líder en el diseño de tanques de hidrógeno ultraligeros de última generación basándose en técnicas combinadas de núcleo celular patentadas, esenciales para la correcta integración y explotación de los sistemas de propulsión de pila de combustible de hidrógeno en aplicaciones aeroespaciales, automotrices, industriales y marítimas.

Ruan Swart, CEO de Innovatus Technologies Ltd, señaló: «Es un honor haber sido seleccionados para formar parte del consorcio Proyecto Fresson de Cranfield Aerospace Solutions. Nuestra exclusiva e innovadora solución SHyFT resultará decisiva para materializar la energía de pila de combustible de cero emisiones en el sector del transporte. El Proyecto Fresson pone de manifiesto importantes innovaciones escocesas y la fabricación en Reino Unido de tanques de hidrógeno de última generación».

En septiembre de 2022, el Proyecto Fresson llevará a cabo un vuelo de demostración propulsado con pila de combustible de hidrógeno libre de emisiones (cero CO 2 ). Tras haber efectuado una exhaustiva evaluación de diversas tecnologías y configuraciones para la propulsión sostenible de aeronaves, el equipo de Fresson concluyó que la tecnología de pila de combustible de hidrógeno es la solución óptima para satisfacer los requisitos medioambientales, regulatorios y operativos de una aeronave de este tamaño, posibilitando cero emisiones de carbono y reduciendo los costes operativos. Esto ha brindado al consorcio Fresson, que incluye a Britten-Norman y la Universidad de Cranfield, la oportunidad de ofrecer un programa tecnológico mejorado que supera el concepto demostrador original.

Paul Hutton, CEO de Cranfield Aerospace Solutions, indicó: «Esto resulta de gran importancia no solo para el equipo del Proyecto Fresson sino también para todas aquellas personas interesadas en los vuelos de cero emisiones. Este proyecto puede hacer realidad el primer servicio aéreo de transporte de pasajeros realmente ‘verde’. Todo el equipo está orgulloso de lo que el Proyecto Fresson ha conseguido hasta ahora y esperan impacientes qué es lo que depara el futuro. Estoy realmente agradecido a ATI por el apoyo recibido y a nuestros inversores por materializar este trabajo innovador».

Jenny Kavanagh, directora de estrategia en Cranfield Aerospace Solutions, apuntó: «La Covid-19 ha ocasionado la mayor crisis de la historia en el sector de la aviación. Es importante que, conforme el sector se vaya recuperando, lo haga con la sostenibilidad como objetivo. El Proyecto Fresson es mucho más que un simple demostrador tecnológico. Hay un objetivo que prima sobre el resto: la viabilidad operativa y comercial real».

El Proyecto Fresson cuenta con el apoyo del ATI Programme, una inversión conjunta del gobierno y la industria para conservar y mejorar la posición competitiva de Reino Unido en el diseño y fabricación aeroespacial civil. El programa, ofrecido a través de una colaboración entre el Aerospace Technology Institute (ATI), el Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) e Innovate UK, aborda las dificultades tecnológicas, de capacidades y en la cadena de suministro.

Como resultado de estos cambios, ya no es necesario el componente Rolls-Royce del programa para aeronaves. Por este motivo, Rolls-Royce tiene previsto retirarse del Proyecto Fresson y el consorcio está siguiendo el procedimiento necesario para ello. Agradecemos a Rolls-Royce su contribución al Proyecto Fresson y deseamos a su equipo todo lo mejor. Rolls-Royce continuará investigando de forma activa el uso del hidrógeno en la aviación y esta decisión no refleja, de ninguna manera, su visión general del hidrógeno como tecnología potencial.

Fin

Notas a los editores

Para hacer un seguimiento de los progresos del Project Fresson, visite el micrositio: www.projectfresson.uk o síganos en Twitter @projectfresson.

Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) es líder del mercado aeroespacial en prototipos rápidos de nuevos conceptos aeroespaciales, modificaciones en plataformas aeroespaciales existentes e integración de tecnologías de vanguardia para hacer frente a los mayores retos de la industria hoy en día. CAeS es el brazo comercial de entera propiedad de la Universidad de Cranfield. Visite: www.cranfieldaerospace.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.