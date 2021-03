Ricardo: le consortium britannique fournira les tous premiers services d'aviation commerciale véritablement écologiques grâce à la technologie des piles à hydrogène

Project Frisson to deliver world's first green passenger aircraft service (Graphic: Business Wire)

CRANFIELD, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) - la PME britannique à la tête du consortium Project Fresson - annonce qu'elle tirera parti des récents progrès réalisés dans la technologie des piles à hydrogène afin de développer une solution de groupe motopropulseur commercialement viable pour l'aéronef Britten-Norman Islander de neuf passagers.

Suite à une évaluation rigoureuse des innovateurs de la technologie à hydrogène, CAeS a le plaisir d'accueillir Ricardo UK Ltd et Innovatus Technologies Ltd au sein du consortium Fresson. Ricardo UK Ltd apporte son expertise dans le développement des systèmes de pile à combustible et Innovatus Technologies Ltd apporte sa technologie innovante SHyFT de réservoir à hydrogène.

Steve Dyke, directeur général de la division Automobile et industrielle EMEA chez Ricardo, déclare: "Nous sommes fiers d'intégrer le consortium Cranfield Aerospace Solutions pour contribuer à réduire l'empreinte carbone des vols commerciaux. Nous travaillons déjà sur une technologie à hydrogène et de pile à combustible, fournissant des solutions propres et efficientes - qui réduisent les émissions de carbone et les rejets polluants - à un large éventail de secteurs. Notre travail avec le consortium Fresson nous permettra de renforcer notre capacité de pile à hydrogène et de propulsion, pour permettre à Ricardo de réaliser son ambition de devenir un leader mondial des services et solutions à hydrogène et de pile à combustible, et pour accélérer l'arrivée des transports à zéro émissions nettes."

Innovatus Technologies Ltd est à l'avant-garde de la conception de réservoirs à hydrogène ultra légers de prochaine génération, en s'appuyant sur des techniques brevetées de composite à noyau cellulaire. Cette technologie joue un rôle crucial dans l'intégration et l'exploitation de systèmes de propulsion par pile à hydrogène dans des applications aérospatiales, automobiles, industrielles et maritimes.

Ruan Swart, PDG d'Innovatus Technologies Ltd, déclare: "Nous sommes fiers d'avoir été retenus pour rejoindre le consortium Project Fresson, sous la direction de Cranfield Aerospace Solutions. Unique et innovante, notre solution SHyFT change la donne dans le secteur des transports grâce à la commercialisation d'une énergie de pile à combustible à zéro émissions de carbone. Project Fresson est une vitrine pour de grandes innovations écossaises et la fabrication de réservoirs à hydrogène de prochaine génération au Royaume-Uni."

Project Fresson présentera un prototype volant alimenté par pile à hydrogène et sans émissions (zéro CO 2 ) d'ici septembre 2022. Après avoir passé une évaluation complète des technologies et configurations pour une propulsion durable d'aéronefs, l'équipe Fresson est parvenue à la conclusion que la technologie de pile à hydrogène est la solution optimale pour répondre aux exigences environnementales, réglementaires et opérationnelles pour un avion de ce gabarit, éliminant ainsi les émissions de carbone et réduisant les coûts d'exploitation. Cette avancée a donné l'opportunité au consortium Fresson, qui comprend Britten-Norman et l'université de Cranfield, de proposer un programme technologique avancé surpassant le concept original.

Paul Hutton, PDG de Cranfield Aerospace Solutions, déclare: "Cette annonce est d'une importance capitale pour l'équipe de Project Fresson, mais aussi pour toutes les personnes dans le monde qui s'intéressent aux vols à zéro émissions. Ce projet a le potentiel de créer les premiers services de vols commerciaux véritablement verts. Toute l'équipe est fière de ce que Project Fresson a accompli jusqu'à présent et attend avec impatience d'écrire les prochains chapitres de son histoire. Je suis très reconnaissant du soutien apporté par l'ATI et nos fournisseurs à ces travaux révolutionnaires."

Jenny Kavanagh, responsable de la stratégie chez Cranfield Aerospace Solutions, déclare: "La Covid-19 a provoqué la pire crise jamais connue par l'aviation. Alors que le secteur est en pleine reconstruction, il est important que la durabilité occupe une place centrale. Project Fresson est plus qu'un simple démonstrateur de technologie; sa priorité absolue est une viabilité opérationnelle et commerciale sans compromis."

Project Fresson reçoit le soutien du programme ATI, un investissement conjoint du gouvernement et de l'industrie pour développer la compétitivité britannique dans le secteur de la conception et de la fabrication de l'aérospatial civil. Géré par un partenariat entre l'Aerospace Technology Institute (ATI), le Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) et Innovate UK, le programme relève les défis en matière de technologie, de capacité et de chaîne logistique.

Avec de telles évolutions, l'élément apporté par Rolls-Royce dans le programme d'aéronef n'est plus nécessaire. Le groupe Rolls-Royce a dès lors l'intention de se retirer du Project Fresson et le consortium a entamé les démarches dans ce sens. Nous remercions Rolls-Royce pour sa contribution au Project Fresson et souhaitons toute la réussite possible à son équipe. Rolls-Royce continuera activement ses recherches sur l'utilisation de l'hydrogène dans l'aviation, et cette décision de retrait ne reflète en rien le point de vue de la société sur le potentiel technologique de l'hydrogène.

Fin

Notes aux rédacteurs

Pour suivre Project Fresson, visitez le microsite: www.projectfresson.uk ou suivez @projectfresson sur Twitter.

Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) est un chef de file aérospatial spécialisé dans le prototypage rapide de nouveaux concepts aérospatiaux, les modifications aux plateformes aérospatiales existantes et l'intégration de technologies de pointe pour relever les défis les plus complexes de l'industrie d'aujourd'hui. CAeS est la branche commerciale détenue en exclusivité par l'université de Cranfield. Visitez: www.cranfieldaerospace.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.