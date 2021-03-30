GGPoker與具有傳奇色彩的deadmau5合作，舉辦獎金高達創紀錄的1.5億美元的GG Spring Festival

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--GGPoker今日宣佈，公司將與世界知名電子音樂製作人deadmau5合作，共同舉辦這家撲克室即將舉行的GG Spring Festival巡迴賽系列賽

這位加拿大超級巨星將於4月3日主持開幕之夜派對，以別具一格的方式為節慶活動揭開序幕，其中包括在GGPoker.TV串流播放的專屬音樂集，以及10萬美元的Freeroll Houseparty。GGPoker玩家還將有機會於4月10日在deadmau5參與的1萬美元GG Legends Bounty中挑戰並擊敗這位藝人。

整個GG Spring Festival將提供至少1.5億美元的保證獎金，是線上撲克賽事歷史上最高的系列賽保證獎金。巡迴賽系列賽將從4月4日持續至4月25日，其中包括300多場獨立賽事，買入級別分為「低」、「中」和「高」，以適合各類賭資的需求。

GG Spring Festival重要活動包括：

Main Event-H - 無限注 - 1,500美元買入 – 1,000萬美元保證獎金

Super Millions Main Event-H - 無限注 - 10,300美元買入- 1,000萬美元保證獎金

Headliner-M - 無限注 - 400美元買入 - 250萬美元保證獎金

39場節慶賽事將總計提供100萬美元或更高的保證獎金池。節慶活動還將包括專注於社區的特別賽事和線上DJ/藝人表演。

GGPoker代言人Daniel Negreanu表示：「這將是有史以來規模首屈一指的線上撲克賽事，而且將令許多人大開眼界。從deadmau5主持的開幕派對和其他節慶元素，到大規模的主要賽事保證獎金，這將是名副其實的撲克盛會，我對其開幕充滿了期待！」

一些極其令人振奮的GG Spring Festival決賽桌賽事將於GGPoker.TV播出，節目時間為4月6日、20日和27日。

GGPoker新玩家有資格領取撲克室的迎新獎金，並利用「新人蜜月」(Honeymoon for Newcomers)推廣活動獲得更多獎勵，同時自動加入GGPoker的Fish Buffet忠誠度計畫，該計畫將定期提供現金獎勵。

如欲瞭解有關GG Spring Festival的更多資訊，請造訪：https://www.contents.ggnetwork-contents.com/ggsf-2021

關於GGPoker：GGPoker是全球首屈一指的線上撲克室之一，擁有全球玩家群。其提供一系列創新的遊戲和功能，例如獲得專利的Rush & Cash撲克、跟或不跟(All-In or Fold)、Flip & Go、Spin & Gold、整合式賭注平臺、SnapCam視訊訊息傳遞、擠壓底牌的能力、PokerCraft和Smart HUD等，種種設計都是為了提升遊戲體驗，並使撲克變得比以往更有趣。2020年，GGPoker舉辦了WSOP錦標賽，包括創世界紀錄的WSOP Online主賽事，以及WSOP 2020主賽事。

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