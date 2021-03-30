GGPoker携手具有传奇色彩的deadmau5，举办奖金高达创纪录的1.5亿美元的GG Spring Festival

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--GGPoker今日宣布，公司将携手世界知名电子音乐制作人deadmau5，共同举办这家扑克室即将举行的GG Spring Festival巡回赛系列赛

这位加拿大超级新星将于4月3日举办开幕之夜派对，以别具一格的方式拉开节日的序幕，其中包括通过GGPoker.TV播放的专属音乐集，以及10万美元的Freeroll Houseparty。GGPoker玩家还将有机会在4月10日在deadmau5参与的1万美元GG Legends Bounty中挑战并击败这位艺人。

整个GG Spring Festival将提供至少1.5亿美元的保证奖金，是在线扑克赛事历史上第一高系列赛保证奖金。巡回赛系列赛将从4月4日持续至4月25日，其中包括300多场独立赛事，买入级别分为“低”、“中”和“高”，以满足各类赌资的需求。

GG Spring Festival重要活动包括：

Main Event-H - 无限注 - 1,500美元买入 – 1,000万美元保证奖金

Super Millions Main Event-H - 无限注 - 10,300美元买入- 1,000万美元保证奖金

Headliner-M - 无限注 - 400美元买入 - 250万美元保证奖金

39场节日赛事将总计提供100万美元或更高的保证奖金池。节庆活动还将包括专注于社区的特别赛事和在线DJ/艺人表演。

GGPoker代言人Daniel Negreanu表示：“这将是有史以来规模首屈一指的线上扑克赛事，而且将令许多人大开眼界。从deadmau5主持的开幕派对和其他节日元素，到大规模的主要赛事保证奖金，这将是一个名副其实的扑克盛会，我对其开幕充满了期待！”

一些极其令人振奋的GG Spring Festival决赛桌赛事将通过GGPoker.TV播出，节目时间为4月6日、20日和27日。

GGPoker新玩家有权领取扑克室的欢迎奖金，并通过“新人蜜月”(Honeymoon for Newcomers)推广活动获得更多的奖励，同时自动加入GGPoker的Fish Buffet忠诚度计划，该计划将定期提供现金奖励。

如需了解有关GG Spring Festival的更多信息，请访问：https://www.contents.ggnetwork-contents.com/ggsf-2021

关于GGPoker：GGPoker是全球领先的在线扑克室之一，拥有全球玩家群。其提供一系列创新的游戏和功能，例如获得专利的Rush & Cash扑克、跟或不跟(All-In or Fold)、Flip & Go、Spin & Gold、整合式赌注平台、SnapCam视频消息传递、挤压底牌的能力、PokerCraft和Smart HUD等，所有这些都旨在增强游戏体验，并使扑克变得比以往更有趣。2020年，GGPoker举办了WSOP锦标赛，包括创世界纪录的WSOP Online主赛事，以及WSOP 2020主赛事。

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