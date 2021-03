Riversand werkt samen met Calago voor het aanbieden van Cloud-Native MDM en PIM in Nederland

HOUSTON en MEPPEL, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Riversand, een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor cloud-native SaaS Master datamanagement (Master Data Management, MDM) en Productinformatie management (Product Information Management, PIM), kondigde vandaag zijn samenwerking aan met Calago, een adviesbureau gespecialiseerd in B2B Product Information Management-oplossingen.

Calago adviseert merken hoe ze productinformatiebeheersoftware optimaal kunnen implementeren om een ​​succesvolle digitale transformatie te garanderen. De samenwerking met Riversand biedt klanten in Nederland een schaalbare en flexibele Multi-Domain MDM en PIM waarmee aanvullende apps kunnen worden ontwikkeld om nieuwe zakelijke vereisten op te lossen naarmate de marktomstandigheden veranderen.

"Met een gecombineerd aanbod dat het cloud-native platform van Riversand en de implementatie-ervaring van Calago omvat, krijgen klanten meetbare waarde in hun PIM- en MDM-investeringen", aldus Arjan Herskamp, ​​CEO en oprichter van Calago.

De gezamenlijke oplossing biedt middelgrote en grote ondernemingen in Nederland een innovatieve benadering van digitale transformatie met 360-graden inzichten in klant- en productbetrokkenheid, waardoor meeslepende consumentenervaringen worden gecreëerd.

"Een succesvolle implementatie is de sleutel tot het gebruik van een PIM-oplossing, en Calago's ervaring op dit gebied is een essentieel onderdeel van het maximaliseren van de waarde bij het implementeren van Riversand's toonaangevende platform", aldus Ben Rund, vice president Business Development bij Riversand. "We zijn verheugd om de krachten te bundelen met Calago om bedrijven in Nederland te helpen hun e-commerce-groei te versnellen."

Over Calago

Bij Calago helpen we bedrijven al meer dan 20 jaar door middel van consultancy om hun productdata en gerelateerde processen onder de knie te krijgen. Dit doen we als een onafhankelijke partner die adviesdiensten levert vanaf het begin van het PIM-selectieproces tot en met de implementatie. Onze belofte is om leiderschap in productinformatie voor onze klanten mogelijk te maken als onderdeel van hun digitale transformatie.

Over Riversand

Riversand biedt een Master Data-ervaring Platform (Master Data Experience Platform, MDxP), waarmee klanten hun gegevens kunnen gebruiken door middel van intelligente inzichten, automatisering en SaaS-oplossingen met meerdere domeinen. Het MDxP-platform van Riversand is de motor die het digitale transformatietraject van klanten mogelijk maakt door verbeterde zakelijke flexibiliteit, snellere acceptatie en verbeterde samenwerking binnen de onderneming. Riversand brengt data naar ervaringen en inzichten en heeft een visie om bedrijven te helpen hun klanten beter te leren kennen, producten sneller te verplaatsen, processen te automatiseren, risico's te verkleinen en hun bedrijf slimmer te runnen. Bezoek https://www.riversand.com/ voor meer informatie en volg ons @RiversandMDM op Twitter en Riversand op LinkedIn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.