斯倫貝謝與微軟擴大合作，為能源產業帶來開放式企業級資料管理

倫敦和華盛頓州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)和微軟(Microsoft)宣佈擴大策略性合作夥伴關係，以加速能源產業的新科技發展。首款產品於今天正式推出，此為用於OSDU資料平臺(OSDU Data Platform)的斯倫貝謝企業資料管理解決方案(Schlumberger Enterprise Data Management Solution)，為能源資料建立新的業界標準。現在，能源公司將從符合OSDU標準的解決方案中受益，並能夠無縫連接到斯倫貝謝的DELFI*認知探勘和生產(E&P)環境。企業資料管理解決方案已可供全球客戶在Microsoft Azure上部署，Microsoft Azure是用於OSDU相容解決方案的斯倫貝謝首選全球公共雲平臺。

兩家公司對OSDU資料平臺首個商業版本的共同貢獻，為斯倫貝謝企業資料管理解決方案奠定了基礎。透過此次合作，他們將提升企業資料管理解決方案，加強與OSDU的整合，並開發新的可升級資料獲取功能、統一的人工智慧(AI)範本和領域服務。這些新的聯合解決方案將利用微軟和斯倫貝謝專注於產業的雲端、資料和AI創新以及領域專長來建構。兩家公司將合力把這些新產品推向市場，包括銷售、服務和支援等。

斯倫貝謝服務與設備執行副總裁Hinda Gharbi評論道：「推出由斯倫貝謝和微軟打造的全球雲端資料解決方案，即表示能源產業可以滿懷信心地全面實施數位轉型。雙方攜手合作，使我們打開了獲取資料和AI的機會，並釋放提高所有領域生產力和績效的巨大潛力。這些新的可能性和機會如今已經成真；我們的聯合解決方案可在全球的Azure上部署。我們的產業如今可以加快創新步伐，加速邁向能源的數位化未來。」

微軟雲端運算與人工智慧事業部執行副總裁Scott Guthrie表示：「我們擴大與斯倫貝謝的合作，彰顯雙方幫助能源產業推動數位轉型的共同願景。利用AI科技可幫助企業簡化資料、獲得有價值的見解，並簡化工作流程。這些新的解決方案和平臺建立於Azure之上，具有設計開放性和可互通性，將讓能源產業的每一位客戶和合作夥伴都能參與競爭並繁榮發展。」

有關當前企業資料管理解決方案的更多詳細資訊可在此處查看。有關未來聯合解決方案的更多資訊將在稍後發佈。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(SLB:NYSE)是一家科技公司，致力於與客戶合作以獲取能源。我們的員工來自於160多個國家，他們提供一流的數位解決方案，部署創新科技，以幫助全球能源產業創造績效和永續發展。借助涵蓋120多個國家的專長，斯倫貝謝透過合作來開創科技以開啟獲取能源的機會，從而造福大眾。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com。

關於微軟

微軟(Nasdaq “MSFT” @microsoft)致力於推動智慧雲端和智慧終端時代的數位轉型。其使命是賦予地球上每個人和每個組織更多的權能，以獲致更多成就。

*斯倫貝謝的商標

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。