斯伦贝谢与微软扩大合作，为能源行业带来开放式企业级数据管理

伦敦和华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)和微软(Microsoft)宣布扩展战略合作关系，以加速能源行业的新技术发展。首款产品于今天正式推出，该产品为用于OSDU数据平台(OSDU Data Platform)的斯伦贝谢企业数据管理解决方案(Schlumberger Enterprise Data Management Solution)，为能源数据树立了新的行业标准。现在，能源公司将从符合OSDU标准的解决方案中受益，并能够无缝连接到斯伦贝谢的DELFI*认知勘探和生产(E&P)环境。企业数据管理解决方案已准备好供全球客户在Microsoft Azure上部署，Microsoft Azure是斯伦贝谢OSDU兼容解决方案的首选全球公共云平台。

两家公司对OSDU数据平台首个商业版本的共同贡献，为斯伦贝谢企业数据管理解决方案奠定了基础。通过此次合作，他们将增强企业数据管理解决方案，加强与OSDU的整合，并开发新的可扩展数据获取功能、统一的人工智能(AI)模板和域服务。这些新的联合解决方案将利用微软和斯伦贝谢专注于行业的云、数据和AI创新以及领域专长进行构建。两家公司将共同将这些新产品推向市场，涵盖销售、服务和支持等。

斯伦贝谢服务与设备执行副总裁Hinda Gharbi评论道：“由斯伦贝谢和微软打造的全球云端数据解决方案的推出，意味着能源行业可以满怀信心地全面实施数字化转型。通过合作，我们打开了获取数据和AI的机会，并释放提高所有领域生产力和性能的巨大潜力。这些新的可能性和机会如今已经成为现实；我们的联合解决方案可在全球的Azure上进行部署。我们的行业如今可以加快创新步伐，加速迈向能源的数字化未来。”

微软云计算与人工智能事业部执行副总裁Scott Guthrie表示：“我们扩大与斯伦贝谢的合作，彰显双方帮助能源行业实现数字化转型的共同愿景。通过利用AI技术，企业可以简化数据，获得有价值的见解，并简化工作流程。这些新的解决方案和平台基于Azure构建，具有设计开放性和可互操作性，将让能源行业的每一位客户和合作伙伴都能参与竞争并繁荣发展。”

有关当前企业数据管理解决方案的更多详细信息可在此处查看。有关未来联合解决方案的更多信息将在晚些时间发布。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(SLB:NYSE)是一家科技公司，致力于与客户开展合作来获取能源。我们的员工来自于160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新科技，以帮助全球能源行业实现业绩和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专长，斯伦贝谢通过合作来打造获取能源的机会，从而造福所有民众。

如需了解更多信息，请访问www.slb.com。

关于微软

微软(Nasdaq “MSFT” @microsoft)致力于实现智能云和智能端时代的数字转型。其使命是赋予地球上每个人和每个组织更多的权能，以获致更多成就。

*斯伦贝谢的商标

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