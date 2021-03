MENLO PARK, Californië--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), een leider in geavanceerde genomica voor kanker, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met MapKure, LLC, een bedrijf in de klinische fase dat zich richt op genetisch gedefinieerde ziekteveroorzakers en gezamenlijk eigendom van BeiGene, Ltd. en SpringWorks Therapeutics, Inc., om een ​​clinical trial assay (CTA) te gebruiken op basis van het Personalis® NeXT Platform™, een exome/transcriptoom schaal NGS-gebaseerde assay, om de ontwikkeling van BGB-3245 te ondersteunen, een experimentele B-RAF-remmer van de volgende generatie, bij patiënten met gevorderde of refractaire solide tumoren.

Als onderdeel van deze samenwerking zal MapKure samenwerken met Personalis om het NeXT Platform te gebruiken als een bevestigingstest voor patiënten die zijn ingeschreven voor MapKure’s fase 1a/1b klinische studie naar dosisverhoging en uitbreiding. Bovendien zal MapKure profiteren van de breedte van het NeXT-platform, dat een brede tumorimmunogenomische profilering van de tumor mogelijk maakt en meerdere biomarker-assays consolideert in één, waardoor een multidimensionaal beeld ontstaat van de tumor en de micro-omgeving van de tumor uit een enkel monster, wat MapKure zal helpen begrijpen of andere biomarkers klinisch relevant zijn voor BGB-3245.

