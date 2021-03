MENLO PARK, California--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), líder en genómica avanzada para tratar el cáncer, ha anunciado hoy una colaboración con MapKure, LLC, una empresa en fase clínica centrada en impulsores de enfermedades genéticamente definidas y propiedad conjunta de BeiGene, Ltd. y SpringWorks Therapeutics, Inc, para utilizar un ensayo clínico CTA (clinical trial assay) basado en la Personalis ® NeXT Platform™, un ensayo basado en NGS a escala exómica/transcriptómica, para apoyar el desarrollo de BGB-3245, un inhibidor de B-RAF de última generación en investigación, en pacientes con tumores sólidos avanzados o refractarios.

