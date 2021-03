La police grecque fait confiance à Smiths Detection pour la protection des frontières méridionales

WIESBADEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection, leader mondial dans le domaine de la détection des menaces et des technologies de contrôle de sécurité, annonce aujourd'hui avoir été choisi par la police hellénique pour fournir deux systèmes mobiles à rayons X à haute énergie HCVMe pour le contrôle du fret. Ces deux systèmes, qui permettent de détecter les immigrants illégaux, les menaces, la contrebande et la fraude, contribueront à sécuriser la frontière sud de l'UE. Un (1) système HCVMe supplémentaire, destiné à d'autres fonctions de sécurité, a été commandé par la police hellénique et sera livré dans le courant de l'année.

Le HCVM e35 est une plateforme mobile légère, puissante, ultra-compacte et entièrement intégrée, idéale pour le contrôle de camions entiers, de conteneurs et de véhicules à la recherche de menaces telles que les explosifs, les stupéfiants et la contrebande, ainsi que pour la vérification des documents de transport, réduisant ainsi le besoin d'inspection manuelle. Le HCVM e35 est le plus petit système de contrôle mobile disponible, capable de pénétrer jusqu'à 200 mm d'acier, tout en offrant un débit élevé, pouvant atteindre 80 camions par heure.

"Le HCVMe est un système polyvalent qui permet de contrôler rapidement les cargaisons et les camions afin de détecter les menaces et la contrebande", a déclaré Jasper van Gend, Head of Market, Europe North & East. "Nous sommes ravis de poursuivre notre soutien aux objectifs de sécurité de la police hellénique, et de contribuer à la protection des frontières sud de l'UE."

L'attribution du contrat, la livraison, la formation et la mise en service de l'équipement ont été assurées par Proton S.A., partenaire grec de Smiths Detection.

