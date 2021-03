MENLO PARK, Californië & MADRID--(BUSINESS WIRE)--Globality, het technologiebedrijf achter de toonaangevende AI-aangedreven digitale oplossing voor sourcingdiensten, en Aquanima, een bedrijf uit de Santander Group aanwezig in 14 landen en gespecialiseerd in inkoopprocesbeheer, hebben vandaag aangekondigd dat ze een overeenkomst hebben gesloten voor Aquanima om Globality’s Smart SourcingTM Platform te gebruiken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.