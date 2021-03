Ricardo: consortium uit VK gaat 's werelds eerste echt groene luchtvaartdiensten voor passagiersvervoer leveren met behulp van waterstof-brandstofceltechnologie

Project Frisson to deliver world's first green passenger aircraft service (Graphic: Business Wire)

CRANFIELD, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) - de kmo uit het VK dat het Project Fresson-consortium leidt - kondigt aan dat het de recente vorderingen op het gebied van waterstof-brandstofceltechnologie zal benutten om een ​​commercieel haalbare, retrofit-aandrijflijnoplossing te ontwikkelen voor het Britten-Norman Islander-vliegtuig voor negen passagiers.

Na een grondige beoordeling van innovators op het gebied van waterstoftechnologie, is CAeS verheugd Ricardo UK Ltd en Innovatus Technologies Ltd te verwelkomen in het Fresson-consortium. Ricardo UK Ltd brengt expertise in de ontwikkeling van brandstofcelsystemen en Innovatus Technologies Ltd brengt zijn innovatieve Scottish Hydrogen Fuel Tank (SHyFT)-technologie.

Steve Dyke, Managing Director Ricardo Automotive en Industrial EMEA Division, verklaarde: “We zijn er trots op ons te voegen bij het Cranfield Aerospace Solutions-consortium om onze bijdrage te leveren aan het verminderen van de koolstofvoetafdruk voor commerciële vliegtuigpassagiers. We werken al aan waterstof- en brandstofceltechnologie en bieden schone, efficiënte oplossingen die de koolstofuitstoot en schadelijke emissies in een breed scala van sectoren verminderen. Ons werk voor het Fresson-consortium zal ons in staat stellen om onze waterstof-brandstofcel- en voortstuwingscapaciteit te consolideren en uit te breiden, zodat Ricardo de ambitie om wereldleider te worden op het gebied van waterstof- en brandstofceldiensten en -oplossingen kan realiseren en kan bijdragen aan de versnelling van netto-nultransport."

Innovatus Technologies Ltd is toonaangevend op het gebied van ultralichtgewicht waterstoftankontwerp van de volgende generatie, waarbij het bedrijf gebruik maakt van gepatenteerde cellulaire kerncomposiettechnieken. Dit is van cruciaal belang voor de succesvolle integratie en exploitatie van energiesystemen op waterstof-brandstofcellen in toepassingen in de lucht- en ruimtevaart-, automobiel-, industriële en maritieme sector.

Ruan Swart, Chief Executive Officer, Innovatus Technologies Ltd, merkte op: "We zijn er trots op dat we zijn geselecteerd om toe te treden tot het Cranfield Aerospace Solutions-consortium, ‘Project Fresson’. Onze unieke en innovatieve SHyFT-oplossing is baanbrekend door te zorgen voor koolstofvrije brandstofcel-energie in de commerciële realiteit van de transportsector. Project Fresson toont belangrijke Schotse innovatie en waterstoftankproductie van de volgende generatie in het VK."

Project Fresson zal tot september 2022 een emissievrije (nul CO 2 ), vliegende demonstrator aangedreven door waterstof-brandstofcellen leveren. Na een uitgebreide evaluatie van technologieën en configuraties voor duurzame vliegtuigvoortstuwing te hebben voltooid, concludeerde het Fresson-team dat waterstof-brandstofceltechnologie de optimale oplossing is om te voldoen aan de milieu-, regelgevende en operationele vereisten voor vliegtuigen van deze omvang, waardoor de CO2-uitstoot nul wordt en de bedrijfskosten worden verlaagd. Dit heeft het Fresson-consortium, waartoe Britten-Norman en Cranfield University behoren, de kans geboden om een ​​verbeterd technologieprogramma te leveren dat het oorspronkelijke demonstratorconcept overtreft.

Paul Hutton, Chief Executive Officer, Cranfield Aerospace Solutions, stelde: "Dit is ongelooflijk belangrijk voor het Project Fresson Team, maar ook voor alle anderen over de hele wereld die geïnteresseerd zijn in emissievrije vluchten. Dit project kan 's werelds eerste echt 'groene' luchtvaartdiensten voor passagiersvervoer leveren. Het hele team is trots op wat Project Fresson tot nu toe heeft bereikt en enthousiast over wat komen gaat. Ik ben erg dankbaar voor de steun van het ATI en onze investeerders voor het realiseren van dit pionierswerk."

Jenny Kavanagh, Chief Strategy Officer, Cranfield Aerospace Solutions, voegde toe: “Covid-19 heeft de grootste crisis in de geschiedenis van de luchtvaart veroorzaakt. Het is belangrijk dat, naarmate de sector zichzelf weer beter opbouwt, dit gedaan wordt met duurzaamheid als kern. Project Fresson is meer dan alleen een technologiedemonstrator; het heeft één focus boven alle andere: echte operationele en commerciële levensvatbaarheid."

Project Fresson wordt ondersteund door het ATI-programma, een gezamenlijke investering van de overheid en de industrie om de concurrentiepositie van het VK op het gebied van het ontwerp en de fabricage van civiele lucht- en ruimtevaart te behouden en te laten groeien. Het programma, dat wordt geleverd via een partnerschap tussen het Aerospace Technology Institute (ATI), de Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) en Innovate UK, pakt uitdagingen aan op het gebied van technologie, capaciteiten en toeleveringsketens.

Als gevolg van deze veranderingen is er nu geen behoefte meer aan het Rolls-Royce-element van het vliegtuigprogramma. Het is daarom de intentie van Rolls-Royce om zich terug te trekken uit Project Fresson, en het consortium doorloopt de nodige stappen om dit te laten plaatsvinden. We danken Rolls-Royce voor de bijdrage aan Project Fresson en wensen zijn team het beste toe. Rolls-Royce zal actief onderzoek blijven doen naar het gebruik van waterstof in de luchtvaart, en deze beslissing weerspiegelt op geen enkele manier de algemene visie van het bedrijf op waterstof als potentiële technologie.

Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) is een marktleider in de lucht- en ruimtevaart op het gebied van snelle prototyping van nieuwe lucht- en ruimtevaartconcepten, aanpassingen aan bestaande lucht- en ruimtevaartplatforms en integratie van geavanceerde technologieën om de meest uitdagende problemen waarmee de industrie momenteel wordt geconfronteerd, aan te pakken. CAeS is de eigen commerciële tak van Cranfield University. Ga naar: www.cranfieldaerospace.com

