Visa成為第一個以USD Coin (USDC)結算交易的主要支付網路

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Visa (NYSE: V)今天宣佈完成將數位和傳統法定貨幣世界連接起來的重大業界創舉：使用由美元支撐的穩定幣USD Coin (USDC)，透過以太坊(Ethereum)結算在Visa網路上進行的交易，以太坊是最活躍的開源區塊鏈之一。1Visa正與其合作夥伴——全球首屈一指的加密平臺之一Crypto.com一起試用這一功能，並計畫在今年稍晚向更多合作夥伴提供USDC結算功能。

支援將數位貨幣作為新的結算貨幣代表Visa的「網路的網路」策略邁出了重要的一步，該策略旨在加強Visa網路內外所有形式的資金流動。利用其全球影響力、合作夥伴方法和深受信賴的品牌，Visa致力於為生態系統增加差異化價值，並使加密貨幣更安全、更有用、更適用於支付。

Visa去年花了一年時間，在其現有的財務基礎設施內建立數位貨幣結算的通道，這個平臺每天在200多個市場中的數千家機構之間轉移數十億美元，涉及160多種貨幣的結算。Anchorage是美國第一家聯邦特許數位資產銀行，也是Visa的獨家數位貨幣結算合作夥伴。Visa與Anchorage合作推出試行專案，允許Crypto.com將USDC發送給Visa，以結算Crypto.com Visa卡專案的部分應付款。

Visa的標準結算流程要求合作夥伴使用傳統的法定貨幣進行結算，這可能會增加數位貨幣業務的成本和複雜性。以USDC結算的能力最終可以幫助Crypto.com和其他加密貨幣原生公司從根本上評估全新的商業模式，而不需要在其財務和結算工作流程中使用傳統的法定貨幣。Visa的財務升級和與Anchorage的整合也可強化Visa的能力，使其能夠直接支援未來出現的新的中央銀行數位貨幣(CBDC)。

Visa執行副總裁兼產品長Jack Forestell表示：「加密原生金融科技公司希望合作夥伴能夠瞭解其業務以及數位貨幣形式因素的複雜性。今天宣布的消息是我們在解決金融科技公司以穩定幣或加密貨幣管理其業務的需求方面的重要里程碑，這實際上是我們日常工作的延伸，即安全地促進全世界所有不同貨幣的支付。 」

Crypto.com共同創辦人兼執行長Kris Marszalek表示：「過去一年，我們的業務和更廣泛的加密生態系統都取得創紀錄的成長。為了繼續加快世界向加密貨幣的過渡，我們需要能瞭解可幫助我們更快、更有效率地進入市場的機會和工具的合作夥伴。作為Visa多年的合作夥伴，我們很高興能夠透過我們的全球協議深化這種關係，並在穩定幣支付領域開創令人興奮的世界第一。」

Anchorage共同創辦人兼總裁Diogo Mónica表示：「Anchorage的平臺是專門為Visa這樣的機構打造的，目的是用加密技術開發新產品。自2019年以來，我們一直與Visa合作，非常高興看到第一條穩定幣支付通道透過Anchorage API得以實現。」

負責監督USDC許可證發放的Centre執行長David Puth表示：「Visa以其多種形式的創新支付方式引領市場。他們的努力令我們留下深刻的印象。我們的使命是利用植基於Centre標準的穩定幣連接世界，將USDC納入Visa網路是該使命極重要的下一步，就從USDC開始。」

如欲進一步瞭解今天的新聞和Visa的結算流程，請造訪Visa網誌。

關於Visa

Visa (NYSE: V) 是全球首屈一指的數位支付公司。我們的使命是透過最具創新性、最可靠和最安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有全球最先進的支付處理網路VisaNet，能夠在全世界提供安全可靠的支付服務，每秒可處理65,000多筆交易。公司對創新的不懈努力是數位商務能夠惠及全球各地的所有民眾、並在各類裝置上得以迅速成長的催化劑。在世界從類比向數位轉變之際，Visa正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪關於Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1「結算」是指Visa的發卡和收單合作夥伴透過VisaNet進行的每日資金交換，以針對已清算和已結算交易交換價值，而不是指個人消費者帳戶中的資金轉移。

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