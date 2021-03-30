Visa成为第一个以USD Coin (USDC)结算交易的主要支付网络

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Visa (NYSE: V)今天宣布完成一项将数字和传统法定货币世界连接起来的重大行业首创：使用由美元支持的稳定币USD Coin (USDC)，通过以太坊(Ethereum)结算在Visa网络上进行的交易，以太坊是最为活跃的开源区块链之一。1Visa正在与自己的合作伙伴——全球首屈一指的加密平台之一Crypto.com一起试用这一功能，并计划在今年晚些时候向更多合作伙伴提供USDC结算功能。

支持将数字货币作为一种新的结算货币，标志着Visa的“网络的网络”战略向前迈出了重要的一步，该战略旨在加强Visa网络内外所有形式的资金流动。通过利用其全球影响力、合作伙伴方法和受人信赖的品牌，Visa致力于为生态系统增加差异化价值，并使加密货币更安全、更有用、更适用于支付。

Visa去年花了一年时间在其现有的财务基础设施内建立了一条数字货币结算的通道，这个平台每天在200多个市场中的数千家机构之间转移数十亿美元，涉及到160多种货币的结算。Anchorage是美国第一家联邦特许数字资产银行，也是Visa的独家数字货币结算合作伙伴。Visa与Anchorage合作推出了一个试点项目，允许Crypto.com将USDC发送给Visa，以结算Crypto.com Visa卡项目的部分应付款。

Visa的标准结算流程要求合作伙伴使用传统的法定货币进行结算，这可能会增加数字货币业务的成本和复杂性。以USDC结算的能力最终可以帮助Crypto.com和其他加密货币原生公司从根本上评估全新的商业模式，而不需要在其财务和结算工作流程中使用传统的法定货币。Visa的财务升级和与Anchorage的整合也加强了Visa的能力，使其能够直接支持未来将出现的新的中央银行数字货币(CBDC)。

Visa执行副总裁兼首席产品官Jack Forestell表示：“加密原生金融科技公司希望合作伙伴能够了解其业务以及数字货币形式因素的复杂性。今天的公告标志着我们在解决金融科技公司以稳定币或加密货币管理其业务的需求方面的一个重要里程碑，这实际上是我们日常工作的延伸，即安全地促进世界范围内所有不同货币的支付。 ”

Crypto.com联合创始人兼首席执行官Kris Marszalek表示：“过去一年，我们的业务和更广泛的加密生态系统都取得了创纪录的增长。为了继续加快世界向加密货币的过渡，我们需要我们的合作伙伴了解能帮助我们更快、更有效地进入市场的机遇和工具。作为Visa多年的合作伙伴，我们很高兴能够通过我们的全球协议深化这种关系，并在稳定币支付领域开创令人兴奋的世界第一。”

Anchorage联合创始人兼总裁Diogo Mónica表示：“Anchorage的平台是专门为Visa这样的机构打造的，目的是用加密技术开发新产品。自2019年以来，我们一直在与Visa合作，非常高兴看到第一条稳定币支付通道通过Anchorage API得以实现。”

负责监督USDC许可证发放的Centre首席执行官David Puth表示：“Visa以其多种形式的创新支付方式引领着市场。他们的努力给我们留下了深刻的印象。我们肩负利用基于Centre标准构建的稳定币连接世界（从USDC开始）的使命，将USDC纳入Visa网络是该使命的下一个重要步骤。”

如需进一步了解今天的新闻和Visa的结算流程，请访问Visa的博客。

关于Visa

Visa (NYSE: V) 是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最具创新性、最可靠和最安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有全球最先进的支付处理网络VisaNet，能够在世界范围内提供安全可靠的支付服务，每秒可处理65,000多笔交易。公司对创新的不懈努力是数字商务能够惠及全球各地的所有民众、并在各类设备上得以迅速发展的催化剂。在世界从模拟向数字转变之际，Visa正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。如需了解更多信息，请访问关于Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1“结算”是指Visa的发卡和收单合作伙伴通过VisaNet进行的每日资金交换，以针对已清算和已结算交易交换价值，而不是指个人消费者账户中的资金转移。

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