GGPoker geht mit legendärem deadmau5 bei GG Spring Festival mit Rekordpreisen in Höhe von 150 Mio. USD in Partnerschaft

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--GGPoker gibt bekannt, dass er mit dem weltberühmten Produzenten elektronischer Musik deadmau5 bei der anstehenden Turnierserie im Rahmen des GG Spring Festivals des Pokeranbieters kooperieren wird.

Der kanadische Superstar wird das Festival am 3. April mit Stil eröffnen, und zwar durch eine Eröffnungsparty, die ein auf GGPoker.TV live übertragenes exklusives Musikset sowie eine 100.000-US-Dollar-Freeroll Houseparty vorsieht. Am 10. April haben GGPoker-Spieler zudem die Möglichkeit, gegen den Künstler in seinem eigenen mit 10.000 US-Dollar dotierten GG Legends Bounty Feat. deadmau5 zu spielen - und ihn zu besiegen.

Das GG Spring Festival garantiert Preisgelder in Höhe von insgesamt 150 Millionen US-Dollar, die bisher höchste Summe in der Geschichte des Online-Pokerspiels. Die Turnierserie läuft vom 4. bis 25. April und umfasst mehr als 300 Einzelveranstaltungen mit niedrigen, mittleren und hohen Einzahlungsbeträgen, um jedem Budget zu entsprechen.

Zu den spannendsten Events des GG Spring Festivals zählen:

Main Event-H - No Limit Hold’em - Einzahlung 1.500 USD - Preisgeldgarantie 10 Mio. USD

Super Millions Main Event-H - No Limit Hold’em - Einzahlung 10.300 USD - Preisgeldgarantie 10 Mio. USD

Headliner-M - No Limit Hold’em - Einzahlung 400 USD - Preisgeldgarantie 2,5 Mio. USD

Insgesamt bieten 39 Festival-Events eine Preispool-Garantie von mindestens einer Million US-Dollar. Das Festival wartet außerdem mit gemeinschaftsorientierten Veranstaltungen sowie DJs und Künstlern auf.

„Es wird das größte Online-Poker-Event aller Zeiten sein und viele Menschen ins Staunen versetzen“, so Daniel Negreanu, GGPoker Ambassador. „Von der durch deadmau5 gehosteten Eröffnungsparty über andere Festivalelemente bis zu enormen Headline-Event-Garantien, es ist eine echte Poker-Party von Anfang bis Ende und ich kann es nicht erwarten, bis es losgeht!“

Einige der spannendsten Szenen an den Spieltischen des GG Spring Festivals werden auf GGPoker.TV am 6., 20. und 27. April übertragen.

Neue GGPoker-Spieler haben Anspruch auf den Willkommensbonus des Pokerraums, können im Rahmen der Honeymoon for Newcomers-Promotion zusätzliche Prämien sammeln und werden automatisch Mitglied des Fish Buffet-Treueprogramms von GGPoker, während Standard-Cash-Preise angeboten werden.

Weitere Informationen zum GG Spring Festival finden Sie auf: https://www.contents.ggnetwork-contents.com/ggsf-2021

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.