GLOBALITY E AQUANIMA, UMA EMPRESA DO GRUPO SANTANDER, FIRMAM ACORDO PARA APRIMORAR DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS DA EMPRESA

MENLO PARK, Califórnia, e MADRI--(BUSINESS WIRE)--A Globality, empresa de tecnologia da principal solução digital baseada em IA para serviços de contratação, e a Aquanima, uma empresa do Grupo Santander presente em 14 países e especializada na gestão de processos de compras, anunciaram hoje um acordo para a Aquanima usar a plataforma Smart Sourcing® da Globality. Com o acordo, a Aquanima utilizará a plataforma e a tecnologia da Globality em todos os países onde opera, impactando diretamente a maneira como os usuários definem suas necessidades e selecionam os fornecedores. A plataforma da Globality adota tecnologia moderna de IA para automatizar geração de demanda, identificação de fornecedores, avaliação de propostas e processos de declaração de trabalho. Os usuários do Banco Santander poderão utilizar a “Glo™”, a ajudante de IA da Globality, e sua tecnologia de processamento de linguagem natural para buscar de forma fácil e rápida os melhores fornecedores para serviços financeiros, jurídicos, imobiliários e de consultoria, marketing e TI.

“ Estamos muito felizes em ver o Santander implementar a plataforma da Globality no mundo inteiro”, comemora Joel Hyatt, cofundador, presidente e diretor executivo da Globality. “ O grupo financeiro é reconhecido pelo pioneirismo na utilização de tecnologias para obter um diferencial competitivo, e o trabalho conjunto nos permitirá transformar a contratação de serviços com o uso da IA.”

A colaboração com a Globality e o compromisso com um modelo que facilita o autoatendimento nas compras e contratações traz maior agilidade e eficiência e garante conformidade com as políticas e protocolos necessários. Jorge de la Vega, diretor mundial da Aquanima, acrescentou que “ o acordo representa uma evolução da nossa função de compras rumo a uma visão mais estratégica e nos permite aumentar a colaboração devido ao reforço da nossa contribuição de valor ao usuário”.

A parceria com a Globality também auxilia na simplificação dos processos do Grupo Santander. Conforme destaca Javier Maldonado, diretor do departamento de custos do grupo, “ O fortalecimento da oferta de produtos e de valor a nossos clientes é fundamental para o Santander, e a digitalização de nossos processos tornou-se uma prioridade para essa meta”.

Sobre a Aquanima

A Aquanima é uma empresa do Grupo Santander que gerencia os processos de compras e as relações com empresas terceirizadas. Fundada em 2000, com 100% de capital do Santander, ela está presente nas principais regiões da Europa, América do Norte e América Latina, onde a matriz do Grupo está sedeada. No total, abrange 14 países e tem mais de 500 funcionários, que oferecem assistência primordial tanto para o Grupo quanto para outros clientes externos. Em 2020, seu faturamento atingiu mais de € 6 bilhões, representando uma economia média de 12%.

Sobre o Santander

O Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) é um dos maiores bancos comerciais e de varejo, fundado em 1857 e sediado na Espanha. A entidade tem presença significativa em dez mercados importantes na Europa e nas Américas e é um dos dez maiores bancos mundiais em capitalização de mercado. Sua meta é ajudar as pessoas e empresas a terem sucesso de maneira simples, individual e justa. O Santander está criando um banco mais responsável e tem firmado inúmeros compromissos para esse objetivo, entre eles a arrecadação de mais de € 120 bilhões em financiamento verde entre 2019 e 2025, bem como o empoderamento financeiro de mais de 10 milhões de pessoas durante o mesmo período. No final de 2020, o Banco Santander tinha mais de € 1 trilhão no total de fundos, 148 milhões de clientes (dos quais 22,8 milhões são clientes fiéis e 42,4 milhões são clientes digitais), 11.000 agências e 191.000 funcionários.

Sobre a Globality

A Globality é uma empresa de tecnologia sediada em Silicon Valley e cofundada por Joel Hyatt e Lior Delgo para conectar as empresas mundiais com os melhores fornecedores pelo preço certo para qualquer caso de contratação em todas as categorias de serviço. Com sua plataforma baseada em IA e as tecnologias de Smart Sourcing®, a Globality está gerando uma transformação digital no setor de contratações. A solução digital de IA da Globality substitui o arcaico processo analógico de solicitação de propostas com várias ações. Ela define com eficiência as necessidades de escopo, gerencia a demanda, apresenta empresas a fornecedores excepcionais que atendam às necessidades específicas do serviço, reduz o tempo do processo de contratação de meses para horas e oferece economias de 20% ou mais. Em janeiro de 2021, a Globality arrecadou US$ 138 milhões da Sienna Capital e do SoftBank Vision Fund, aumentando o investimento total arrecadado desde sua fundação há cinco anos para US$ 310 milhões. Para obter mais informações, acesse o site da Globality em www.globality.com.