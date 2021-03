GLOBALITY E AQUANIMA, UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO SANTANDER, FIRMANO UN ACCORDO PER MIGLIORARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI APPROVVIGIONAMENTO DELL’AZIENDA

MENLO PARK, California, e MADRID--(BUSINESS WIRE)--Globality, l’azienda tecnologica dietro la principale soluzione digitale basata sull’ intelligenza artificiale per il sourcing dei servizi, e Aquanima, una società del Gruppo Santander presente in 14 paesi e specializzata nella gestione dei processi di approvvigionamento, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo per l’utilizzo, da parte di Aquanima, della piattaforma Smart Sourcing® di Globality.

Grazie a questo accordo, Aquanima utilizzerà la piattaforma e la tecnologia di Globality in tutti i paesi in cui opera con un impatto diretto sul modo in cui gli utenti implementano il processo di definizione delle esigenze e di selezione dei fornitori. La piattaforma di Globality utilizza una tecnologia basata sull’ intelligenza artificiale all’avanguardia per automatizzare i processi della creazione della domanda, l’identificazione dei fornitori, la valutazione delle proposte e degli ordini di lavoro. Gli utenti del Banco Santander potranno utilizzare “Glo™”, il consulente basato sull’ intelligenza artificiale di Globality, insieme alla sua tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale, per cercare in modo rapido e semplice i fornitori migliori per servizi di consulenza, marketing, IT, finanziari, legali, risorse umane e immobiliari.

“ Siamo lieti che Santander implementi la piattaforma di Globality su scala mondiale”, ha affermato Joel Hyatt, cofondatore, presidente e CEO di Globality. “ Il gruppo finanziario è rinomato per essere all’avanguardia nell’utilizzo della tecnologia per ottenere vantaggi competitivi e lavorando insieme potremo trasformare il sourcing dei servizi grazie all’intelligenza artificiale”.

Questa collaborazione con Globality e l’impegno verso un modello che facilita l’approvvigionamento self-service e il self sourcing aumenta l’agilità e l’efficienza e garantisce il rispetto delle politiche aziendali e dei protocolli necessari. Jorge de la Vega, responsabile mondiale di Aquanima, ha aggiunto “ È l’evoluzione della nostra funzione di approvvigionamento verso una visione più strategica che ci consente una maggiore collaborazione rafforzando il nostro contributo di valore all’utente”.

La partnership con Globality sostiene anche la semplificazione dei processi del Gruppo Santander. Come sottolinea Javier Maldonado, responsabile della Divisione costi del gruppo, “ Rafforzare la nostra offerta di prodotti e il valore per i nostri clienti è fondamentale per Santander, e la digitalizzazione dei processi è diventata la nostra priorità per raggiungere questo obiettivo”.

Informazioni su Aquanima

Aquanima è una società del Gruppo Santander che gestisce i processi di approvvigionamento e le relazioni con terze parti. Fondata nel 2000, con capitale 100% Santander, è presente nelle principali aree geografiche di Europa, Nord America e America Latina, dove è presente la casa madre del gruppo. Globalmente, è presente in 14 paesi con più di 500 dipendenti che forniscono supporto sia al Gruppo che ad altri clienti esterni. Nel 2020 ha gestito un fatturato di oltre 6 miliardi di euro realizzando un risparmio medio del 12%.

Informazioni su Santander

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) è una delle principali banche al dettaglio e commerciali, fondata nel 1857 e con sede in Spagna. Ha una presenza significativa in dieci mercati principali in Europa e nelle Americhe ed è una delle più grandi banche del mondo per capitalizzazione di mercato. La sua missione è quella di aiutare le persone e le imprese a prosperare in modo semplice, personale ed equo. Santander sta sviluppando una banca più responsabile e ha preso una serie di impegni per sostenere questo obiettivo, tra cui la raccolta di oltre 120 miliardi di euro in finanziamenti verdi tra il 2019 e il 2025, oltre a fornire finanziamenti a più di 10 milioni di persone nello stesso periodo. Alla fine del 2020, Banco Santander aveva più di mille miliardi di euro di fondi totali, 148 milioni di clienti, di cui 22,8 milioni sono fedeli e 42,4 milioni sono digitali, 11.000 filiali e 191.000 dipendenti.

Informazioni su Globality

Globality è un’azienda tecnologica con sede nella Silicon Valley, cofondata da Joel Hyatt e Lior Delgo per consentire alle aziende globali di mettersi in contatto con i migliori fornitori al giusto prezzo per qualsiasi esigenza di sourcing in tutte le categorie di servizi. Grazie alla piattaforma basata sull’intelligenza artificiale e alle tecnologie di Smart Sourcing®, Globality sta portando la trasformazione digitale nel settore del sourcing. La soluzione digitale basata su intelligenza artificiale di Globality sostituisce la procedura antiquata della richiesta di proposta (RdP) e consente di definire in modo efficiente ed efficace l’ambito delle esigenze, gestire la domanda, abbinare le aziende con fornitori eccezionali che soddisfano le loro specifiche esigenze di servizio, e ridurre i tempi del processo di sourcing da mesi a ore, con un risparmio del 20% o più. A gennaio 2021, Globality ha raccolto 138 milioni di dollari da Sienna Capital e SoftBank Vision Fund, portando a 310 milioni di dollari l’investimento totale dalla sua fondazione cinque anni fa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Globality all’indirizzo www.globality.com.