GLOBALITY ET AQUANIMA, UNE SOCIÉTÉ DÉTENUE PAR SANTANDER, SIGNENT UN ACCORD VISANT À RENFORCER LA DIGITALISATION DES PROCESSUS D’ACHAT DE L’ENTREPRISE

MENLO PARK (Californie, USA) et MADRID (Espagne)--(BUSINESS WIRE)--Globality, entreprise à l’origine de la solution numérique d’IA de sourcing, et Aquanima, une société du groupe Santander présente dans 14 pays et spécialisée dans la gestion des processus d’achat, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord pour l’utilisation par Aquinima de la plateforme de sourcing intelligent de Globality.

A l’issue de ce partenariat, Aquanima utilisera la plateforme et la technologie de Globality dans tous les pays où elle exerce ses activités, avec un impact direct sur la maniére dont les utilisateurs définissent leurs besoins et choisissent leurs fournisseurs. La plateforme de Globality s’appuie sur une technologie d’IA de premier ordre pour automatiser la création de brief, l’identification des fournisseurs, l’évaluation des propositions et la constitution d’un cahier des charges.

Les utilisateurs de Banco Santander pourront faire appel au conseiller intelligent de Globality, « GloTM », et à sa technologie de traitement du langage naturel, pour identifier de maniére simple et rapide les meilleurs prestataires de services, conseil, marketing, informatique, services financiers ou juridiques, ressources humaines et immobilier.

« Nous sommes trés heureux que Santander déploie la plateforme de Globality au niveau mondial », a commenté Joel Hyatt, co-fondateur, président et directeur-général de Globality. « Le groupe financier est connu pour son avant-gardisme technologique qui lui assure un avantage concurrentiel ; travailler ensemble nous permettra de transformer le sourcing de services en utilisant l’IA. »

Cette collaboration ainsi que l’engagement en faveur d’un modéle qui facilite les achats en libre-service et l’auto-sourcing, permettent de gagner en agilité et en efficacité, tout en garantissant le respect des politiques et protocoles indispensables. Jorge de la Vega, directeur général d’Aquanima, ajoute : « cela marque une évolution vers une vision plus stratégique et permet d’accroître le travail en collaboration en apportant une plus grande valeur ajoutée à l’utilisateur. »

Le partenariat avec Globality soutient également la rationalisation des processus au sein du groupe Santander. Comme l’explique Javier Maldonado, responsable de la direction Coûts du groupe, « Santander se doit de renforcer son offre de produits et créer de valeur pour ses clients, c’est pourquoi la digitalisation des processus est devenue notre levier pour y parvenir. »

À propos d’Aquanima

Aquanima est la société du groupe Santander qui gére les processus d’achats et les relations avec les tiers. Fondée en 2000 et détenue à 100 % par Santander, elle est présente dans les principales régions d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Amérique latine où le groupe est présent. Avec plus de 500 employés et implantée dans 14 pays au total, elle fournit une assistance aussi bien au groupe qu’à d’autres clients externes. En 2020, elle a géré un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards d’euros, et permis la réalisation de 12 % d’économies en moyenne

À propos de Santander

Fondée en 1857, Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) est une banque commerciale et de détail de premier plan. Son siége social se trouve en Espagne. Forte d’une présence significative sur dix grands marchés en Europe et en Amérique, elle figure parmi les plus grandes banques internationales en termes de capitalisation boursiére. Elle se donne pour objectif d’aider les personnes et les entreprises à réussir de maniére simple, personnelle et équitable. Santander méne un certain nombre d’actions pour soutenir son engagement à devenir une banque plus responsable, notamment grâce à la levée de plus de 120 milliards d’euros de financement vert et l’autonomisation financiére de plus de 10 millions de personnes entre 2019 et 2025. À la fin de 2020, Banco Santander comptait plus de mille milliards d’euros en fonds propres et 148 millions de clients (dont 22,8 millions de clients fidéles et 42,4 millions de clients numériques) et 11 000 agences, pour un effectif total de 191 000 employés.

À propos de Globality

Fondée par Joel Hyatt et Lior Delgo, Globality est une entreprise technologique de la Silicon Valley qui aide les entreprises internaltionales à trouver les meilleurs prestataires au meilleur prix, quel que soit leur besoin de sourcing. Avec sa plateforme d’intelligence artificielle et ses technologies de sourcing intelligent, Globality met la transformation numérique au service des achats. La solution numérique intelligente de Globality remplace les appels d’offres archaïques et propose une définition efficace des besoins, une gestion de la demande et la recherche de prestataires de qualité pour y répondre au mieux, avec à la clé au moins 20 % d’économies et un processus de sourcing réduit de plusieurs mois à quelques heures. En janvier 2021, Globality a levé 138 millions de dollars auprés de Sienna Capital et du fonds SoftBank Vision, portant ainsi le total des capitaux levés depuis sa fondation il y a cinq ans à 310 millions de dollars. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Globality, www.globality.com.