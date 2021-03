GGPoker Faz Parceria com Lendário deadmau5 para Quebrar Recordes no GG Spring Festival de US$ 150 Milhões

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--GGPoker hoje revelou que fará parceria com o mundialmente famoso produtor de música eletrônica, deadmau5 para a próxima série de torneios do GG Spring Festival de salas de pôquer.

A superestrela canadense dará início ao festival em grande estilo, hospedando uma festa na noite de abertura em 3 de abril, que inclui um conjunto exclusivo de músicas transmitido no GGPoker.TV e um Freeroll Houseparty de US$ 100.000. Os jogadores do GGPoker também terão a oportunidade de jogar com - e nocautear - o artista em sua própria façanha do GG Legends Bounty de US$ 10.000. deadmau5 em 10 de abril.

O GG Spring Festival completo irá garantir ao menos US$ 150 milhões em prêmios, o maior valor garantido para séries na história do pôquer online. A série de torneios ocorre de 4 a 25 de abril e inclui mais de 300 eventos individuais, com compras definidas em 'Baixo', 'Médio' e 'Alto', concebidos para atender a cada banca.

Os principais eventos do GG Spring Festival incluem:

Evento Principal H - Hold’em Sem Limite - Compras de US$ 1.500 - US$ 10 Milhões Garantidos

Evento Principal H Super Milionário - Hold’em Sem Limite - Compras de US$ 10.300 - US$ 10 Milhões Garantidos

Atração Principal M - Hold’em Sem Limite - Compras de US$ 400 - US$ 2,5 Milhões Garantidos

No total, 39 eventos do festival oferecem um prêmio garantido de US$ 1 milhão ou mais. O festival também irá incluir eventos especiais com foco na comunidade e DJs / artistas com transmissão digital.

"Este será o maior evento de pôquer online de todos os tempos e irá surpreender muitas pessoas", disse Daniel Negreanu, Embaixador do GGPoker. "Desde a festa de lançamento hospedada pelo deadmau5 e outros elementos do festival até as garantias da atração principal do grande evento, é uma verdadeira festa do pôquer do início ao fim, e mal posso esperar para começar!"

Algumas das ações mais empolgantes da mesa final do GG Spring Festival serão transmitidas pelo GGPoker.TV, com apresentações programadas para 6 de abril, 20 de abril e 27 de abril.

Os novos jogadores do GGPoker são elegíveis para reivindicar o Bônus de Boas-Vindas da sala de pôquer, ganhar ainda mais recompensas com a promoção 'Lua de Mel para Novatos' e fazer parte automaticamente do programa de fidelidade 'Fish Buffet' do GGPoker, com prêmios regulares em dinheiro em ofertas.

Para mais detalhes sobre o GG Spring Festival, acesse: https://www.contents.ggnetwork-contents.com/ggsf-2021

Sobre o GGPoker: GGPoker é uma das principais salas de pôquer online do mundo, com uma base mundial de jogadores. Ele oferece uma variedade de jogos e recursos inovadores, como pôquer patenteado Rush & Cash, All-In ou Fold, Flip & Go, Spin & Gold, plataforma de integrada de apostas, mensagens de vídeo SnapCam, recurso de apertar suas cartas de buraco, PokerCraft e Smart HUD, todos concebidos para melhorar experiências de jogos e tornar o pôquer mais divertido do que nunca. Em 2020, o GGPoker hospedou torneios do WSOP, incluindo o evento que quebra recordes mundiais, WSOP Online e o evento principal, WSOP 2020.

Descubra mais sobre o GGPoker em GGPoker.com e no Facebook e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.