MENLO PARK, California--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), leader nella genomica avanzata per il cancro, ha annunciato oggi una collaborazione con MapKure, LLC, una società specializzata in studi clinici che si concentra sui fattori trainanti delle malattie geneticamente definite e appartenente congiuntamente a BeiGene, Ltd. e SpringWorks Therapeutics, Inc, per utilizzare un test di sperimentazione clinica (clinical trial assay, CTA) basato sulla NeXT Platform™ di Personalis®, un test basato su NGS su scala esomica/trascrittomica, per sostenere lo sviluppo di BGB-3245, un inibitore di B-RAF di nuova generazione in fase di sperimentazione, in pazienti con tumori solidi avanzati o refrattari.

Nell’ambito di questa collaborazione, MapKure collaborerà con Personalis per utilizzare NeXT Platform come test di conferma per i pazienti arruolati nello studio clinico di fase 1a/1b di MapKure per l’aumento e l’espansione della dose.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.