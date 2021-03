Blue Yonder fournira Philip Morris International en solutions Supply Chain

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--Blue Yonder, un des leaders mondiaux de la digitalisation de la supply chain et de l’exécution omnicanale, a annoncé que Philip Morris International Inc. (PMI), un des leaders internationaux sur le marché du tabac, a choisi sa solution de gestion des transports (TMS), en mode SaaS et basée dans le cloud, afin de compléter l’intégration de sa supply chain de bout en bout.

À l'heure où PMI poursuit la transformation de ses activités afin d’offrir un avenir sans fumée en commercialisant des produits sans fumée à travers le monde, la société adapte sa chaîne d'approvisionnement, notamment la gestion numérique des transports. Apportant son soutien à PMI, Blue Yonder fournira une solution évolutive qui aidera PMI à gérer le fret mondial en fournissant de la visibilité et en permettant à la société de mieux planifier, optimiser et délivrer les bons produits, tout en suivant de manière centralisée le coût total d’exécution. Ceci permettra à PMI de mieux desservir ses clients B2B, et d’accroître sa capacité à servir sa clientèle B2C via des canaux de distribution secondaires.

« Nous sommes impatients de soutenir la société PMI, alors qu’elle intensifie la commercialisation de sa catégorie de produits sans fumée », a déclaré Johan Reventberg, président EMEA chez Blue Yonder. « Avec la nécessité de recourir à de nouveaux canaux d'approvisionnement, la solution permettra non seulement à PMI d’améliorer son agilité en s’adaptant à l’évolution des exigences, mais également à renforcer sa résilience face à des conditions changeantes. »

En adoptant la solution TMS de Blue Yonder, et en utilisant les performances de Microsoft Azure, PMI sera en mesure de transformer ses activités de transport en gérant rapidement et efficacement ses processus de bout en bout, de la modélisation à la planification et l’exécution sur de multiples modes de transports qu’ils soient routiers, maritimes ou encore la livraison du dernier kilomètre. À terme, ceci permettra à PMI de communiquer efficacement et en temps réel avec sa communauté de transporteurs concernant le statut de livraison de ses produits. Blue Yonder offre de la visibilité dans les opérations de transport, entrant et sortant, ainsi que des outils de collaboration entre le fournisseur et les transporteurs en délivrant un aperçu complet des opportunités disponibles sur le réseau d'approvisionnement de PMI.

La solution TMS de Blue Yonder représente une nouvelle étape vers une plateforme numérique ouverte, qui offre à PMI un modèle opérationnel axé sur les clients. La solution Blue Yonder simplifiera le portefeuille existant de gestion des transports et, grâce à des technologies de pointe, s’intégrera parfaitement avec l’écosystème informatique existant de PMI.

« Le transport constitue un processus stratégique, et nous voulions assurer une plus grande visibilité ainsi qu’un plus grand contrôle sur les stocks, afin de nous aider à servir nos clients BtoC, et de répondre aux besoins croissants de notre catégorie de produits sans fumée », a déclaré David Cutter, vice-président de la chaîne d'approvisionnement mondiale chez PMI. « La solution TMS de Blue Yonder possède tous les éléments appropriés, et a fait ses preuves sur le marché. Nous sommes persuadés que Blue Yonder sera un partenaire déterminant à l’heure où nous continuons de développer cette catégorie. »

À propos de Blue Yonder

Blue Yonder est le leader mondial de la digitalisation de la supply chain et de l'exécution omnicanale. Notre plateforme de bout en bout intelligente permet aux distributeurs, industriels et logisticiens de mieux prévoir, pivoter et adresser la demande des consommateurs. Avec Blue Yonder, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et de manière plus automatisée et réinventer l'expérience client. Blue Yonder - Fulfill your PotentialTM blueyonder.com

"Blue Yonder" est une marque commerciale ou une marque déposée de Blue Yonder Group, Inc. Tout nom commercial, produit ou service mentionné dans ce document utilisant le nom "Blue Yonder" est une marque et/ou une propriété de Blue Yonder Group, Inc.

Philip Morris International : Offrir un avenir sans fumée

Philip Morris International (PMI) transforme l’industrie du tabac afin de créer un avenir sans fumée, l’objectif étant, à terme, de remplacer les cigarettes par des produits sans fumée, dans l’intérêt des adultes qui continueraient sans cela à fumer, de la société, de l’entreprise et de ses actionnaires. Leader international sur le marché du tabac, PMI produit et commercialise des cigarettes, des produits sans fumée, des appareils électroniques et des accessoires associés, ainsi que d’autres produits contenant de la nicotine, sur divers marchés en dehors des États-Unis. Suite à l’autorisation accordée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine dans le cadre de la demande de précommercialisation concernant les produits du tabac (premarket tobacco product application, PMTA), PMI fournit par ailleurs à Altria Group, Inc. des versions de son dispositif IQOS Plateform 1 et les consommables associés qui sont commercialisés sous licence aux ­États-Unis ; la FDA a également autorisé la commercialisation d’une version d’IQOS et de ses consommables en tant que produit du tabac à risque modifié (Modified Risk Tobacco Product, MRTP), concluant qu’une ordonnance de modification de l'exposition relative à ces produits était appropriée afin de promouvoir la santé publique. PMI bâtit un avenir fondé sur une nouvelle catégorie de produits sans fumée qui, bien que non dépourvus de risque, sont un meilleur choix que de continuer de fumer des cigarettes. PMI s’appuie sur des compétences pluridisciplinaires en matière de développement de produit, des installations de pointe et des avancées scientifiques afin de veiller à ce que ses produits sans fumée répondent aux préférences des consommateurs adultes et respectent les dispositions réglementaires strictes en vigueur. Le portefeuille de produits sans fumée de PMI inclut des produits du tabac à chauffer sans combustion, ainsi que des produits délivrant une vapeur contenant de la nicotine. Selon les estimations de PMI, au 31 décembre 2020, environ 12,7 millions d’adultes à travers le monde avaient d’ores et déjà cessé de fumer et adopté le produit IQOS, disponible à la vente dans 64 marchés répartis dans plusieurs villes clés ou à l’échelle nationale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pmi.com et www.pmiscience.com.

