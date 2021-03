Visa Becomes First Major Payments Network to Settle Transactions in USD Coin (USDC) (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) heeft vandaag een belangrijke primeur in de branche aangekondigd in het overbruggen van de werelden van digitale en traditionele fiatvaluta’s: het gebruik van USD Coin (USDC), een stablecoin ondersteund door de Amerikaanse dollar, om te betalen een transactie met Visa via Ethereum – een van de meest actief gebruikte open-source blockchains. Visa test de mogelijkheid met Crypto.com, een Visa-partner en een van ‘s werelds grootste cryptoplatforms, en is van plan de USDC-afwikkelingsmogelijkheid aan te bieden aan extra partners later dit jaar.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.