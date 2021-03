Artist’s impression of a SonoFlash sonobuoy at sea © Thales

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Franse marine heeft gekozen voor de nieuwste generatie SonoFlash geluidsboei van Thales. Deze SonoFlash, onthuld op de Euronaval-show in oktober 2018, stelt Frankrijk in staat haar strategische doelstelling voor akoestische sensoren te halen.

De dreiging van onderzeeërs evolueert snel. Drie decennia geleden hadden alleen de supermachten een echte onderzeese oorlogsvoering, maar tal van landen zetten nu moderne onderzeeërvloten in. Tegelijkertijd opereren krachten in toenemende mate in kustwateren, die veel complexer zijn voor sonarsystemen, in plaats van in de relatieve zekerheid van open oceaanomgevingen.

