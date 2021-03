LONDON & REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger en Microsoft kondigden een uitgebreid strategisch partnerschap aan om nieuwe technologieën voor de energiebranche te versnellen. Het eerste aanbod, de Schlumberger Enterprise Data Management Solution voor het OSDU Data Platform – een nieuwe industriestandaard voor energiedata – is vandaag beschikbaar. Energiebedrijven zullen nu profiteren van een OSDU-compatibele oplossing en de mogelijkheid om naadloos verbinding te maken met de DELFI cognitieve E & P-omgeving van Schlumberger. De Enterprise Data Management-oplossing is klaar voor wereldwijde klanten om te worden geïmplementeerd op Microsoft Azure, het wereldwijde publieke cloudplatform van Schlumberger voor OSDU-compatibele oplossingen.

