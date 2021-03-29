搭载Elliptic Labs AI虚拟接近感应传感器INNER BEAUTY®的小米11Lite版和小米11Lite 5G版智能手机正式发布

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球AI 软件公司和虚拟智能传感器领导者Elliptic Labs（EuroNext Growth: ELABS.OL）日前宣布，其与全球第三大智能手机制造商小米（HKSE: 1810.HK）合作设计的新款产品正式发布。作为取得巨大商业价值的旗舰版手机Mi 11的衍生产品，新发布的小米Mi 11Lite 5G版（高通骁龙780G芯片组）和Lite版（高通骁龙732G芯片组）均搭载了纯软件的AI 虚拟智能传感器平台，即Elliptic Labs自主研发的AI 虚拟接近感应传感器INNER BEAUTY®。从2016年推出突破性的小米Mix手机以来，AI 虚拟接近感应传感器INNER BEAUTY®已为多款小米手机提供了全面屏外观设计的技术基础。在此之前，Elliptic Labs已宣布赢得与该设计相关的合同签署。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士表示：“Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台有助于推动小米等世界领先的原始设备商们的创新。通过我们的纯软件解决方案提供接近检测，AI虚拟接近感应传感器INNER BEAUTY®改变了智能手机的设计，使其变得更出色。通过取代原有的硬件传感器，我们不仅为智能手机打造了漂亮的全面屏外观，同时也通过我们的一份力量，使这些设备更绿色，对环境更为友好。”

关于我们

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。