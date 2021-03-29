泰雷兹帮助微软客户保护其云中的敏感数据

巴黎拉德芳斯区--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--泰雷兹(Thales)宣布推出一项新的数据保护功能，让微软客户可以即受益于Microsoft 365应用程序的强大功能，又同时保护云存储中的敏感数据，并满足主要的数据隐私法规和要求。

对于在金融服务和医疗保健等受到严格监管的行业中的公司而言，它们现在可以使用专为其设计的泰雷兹Luna硬件安全模块(HSM)和Double Key Encryption for Microsoft 365，满足各类法规要求，例如欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)、《健康保险便携性和责任法案》(HIPAA)以及欧洲数据保护委员会(EDPR)在Schrems II裁决之后给出的要求。

在远程工作时代和更趋严格的隐私法规下保护数据安全

当今的远程工作环境高度依赖信息的协作共享，企业既要维护机密数据的安全性和遵从法规要求，又要提高员工生产力。对于金融服务、政府和医疗保健等受到严格监管的行业而言，其敏感数据需要最高级别的安全保护。Luna HSM与Double Key Encryption for Microsoft 365的集成方案提供了高度敏感数据所需的严格保护，同时也能够满足相关的法规要求。

微软DKE合作伙伴总监Imran Mohiuddin表示：“远程工作已不再是少数人独有的特权，而是现在许多公司的默认运营模式。我们为Microsoft 365客户提供的协作和生产力旨在使公司在任何情况下都能蓬勃发展。但是，实现这一目标的一个关键要素在于确保他们在保护敏感数据方面拥有最佳的安全性与合规解决方案。我们的Double Key Encryption与泰雷兹硬件相集成，使肩负更高数据保护要求、合规性义务和法规限制的客户能保护其高度敏感的信息。通过完全掌控加密密钥，客户可以确定没有第三方可以访问敏感的数据——包括微软在内。安全问题永远都不应该将公司阻挡在这个远程工作的时代以外，让他们不能将敏感信息迁移到云中。通过与泰雷兹的合作，我们将确保这个问题不会发生在我们的客户身上。”

泰雷兹已将其行业领先的Luna HSM与微软Double Key Encryption for Microsoft 365集成在一起。这使客户可以在保护其最机密或最敏感数据的同时，保证对云中加密密钥的控制。该解决方案使用两个密钥来保护数据。客户通过Luna HSM安全地管理一个密钥，另一个则由微软控制。如要查看数据，必须同时拥有两个密钥的访问权限，这意味着未经客户的许可无法访问数据。

泰雷兹加密解决方案副总裁Todd Moore表示：“我们与微软的合作旨在使客户在安全性方面无后顾之忧，无论他们在何处访问或者访问哪些微软应用程序。我们的工作方式已经永远发生了变化，为了实现蓬勃发展，企业不得不越来越多地适应和采用协作化的应用程序。泰雷兹Luna HSM与微软Double Key Encryption的集成让企业可以控制其加密数据并符合法规要求，这个方案适用于各个行业。”

关于泰雷兹 作为全球先进技术的领导者，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）致力于投资数字化和深度科技创新——互联互通、大数据、人工智能、网络安全和量子计算，构建对社会发展至关重要的充满自信的未来。集团为防务、航空、航天、交通以及数字身份与安全领域的企业、组织和政府客户提供解决方案、服务及产品，通过将个人视为所有决策背后的驱动力，帮助客户完成他们的关键任务。泰雷兹在全球68个国家拥有81,000名员工，集团2020年的销售收入为170亿欧元。

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