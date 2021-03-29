Blue Yonder為Philip Morris International打造供應鏈解決方案

亞利桑那州斯科茨代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的數位化供應鏈和全通路商務履行公司Blue Yonder宣佈，知名的國際煙草公司Philip Morris International Inc. (PMI)已選用其SaaS和雲端型運輸管理解決方案(TMS)，以完成該公司的端到端供應鏈策略。

PMI正在持續進行業務轉型，在全球推動無煙產品的商業化，以打造無煙的未來，同時該公司也在相應調整包括數位運輸管理在內的供應鏈。為支援PMI的轉型工作，Blue Yonder將為PMI提供可擴充的解決方案，該方案提供能見度，能夠幫助PMI管理全球貨運，使公司能夠更有效地計畫、改良和運送正確的貨物，同時還可以集中追蹤整個運送成本。上述方案使PMI能夠為其B2B客戶提供更優質的服務，並增強自身能力，以透過次級配銷通路為B2C客戶群提供服務。

Blue Yonder歐洲、中東和非洲地區總裁Johan Reventberg表示：「我們期待為PMI提供支援，協助PMI進一步將無煙產品類別商業化。隨著新供應鏈通路的建立，相關要求也在不斷更新，我們的解決方案不僅可以幫助PMI改善敏捷性，以適應不斷改變的要求，同時還可以幫助該公司強化韌性，以因應不斷變化的外部環境。」

遷移到Blue Yonder的TMS平臺，並利用微軟Azure的強大功能，將使PMI能夠快速高效地管理其端到端的業務流程，從建模到規劃，再到實施涵蓋公路、海運和最後一英里運送等多種模式的運輸系統，從而推動公司運輸業務的轉型。該系統最終將使PMI能夠就其產品的運送狀態，與承運業界進行有效，即時的溝通。Blue Yonder為運輸業務的進貨和出貨作業提供能見度，以及供應商和承運商合作工具，讓PMI可以全面掌握其供應鏈網路中蘊藏的機會。

對於PMI而言，Blue Yonder的TMS解決方案代表公司向開放的數位化平臺邁出了堅實的一步，並進而推行以消費者為中心的作業模式。Blue Yonder的產品可以簡化現有的運輸管理工具組合，並能夠憑藉最先進的科技，無縫整合到PMI現有的IT生態系統中。

PMI全球供應鏈副總裁David Cutter表示：「運輸是策略性過程，我們希望確保對產品庫存有更佳的能見度和管控能力，以協助我們為零售客戶提供優質服務，並滿足對我們無煙產品類別不斷成長的需求。Blue Yonder的TMS具有我們需要的所有功能，並且已在市場上得到驗證。我們深信，隨著我們持續推動無煙產品類別的成長，Blue Yonder將成為我們重要的合作夥伴。」

其他資源:

深入瞭解Blue Yonder的運輸管理解決方案

關於Blue Yonder

Blue Yonder是數位供應鏈和全通路商務履行領域的全球領導者。我們的智慧型端到端平臺協助零售商、製造商和物流供應商無縫預測客戶需求、針對這些需求進行調整並滿足客戶需求。在Blue Yonder的協助下，客戶可做出更自動化、利潤更豐厚的商業決策，從而創造更大的成長並重塑客戶體驗。Blue Yonder——釋放你的潛能(Fulfill your PotentialTM) blueyonder.com

“Blue Yonder”為Blue Yonder Group, Inc.持有的商標或註冊商標。本文件中提及的任何涉及“Blue Yonder”名稱的貿易、產品或服務名稱，均為Blue Yonder Group, Inc.的商標和/或財產。所有其他公司和產品名稱可能是與之相關聯的公司的商標、註冊商標或服務商標。

Philip Morris International：打造無煙未來

Philip Morris International(PMI)正在引領煙草業轉型，以創造無煙的未來，最終以無煙產品取代香煙產品，以造福缺乏香煙替代品的成年吸煙者、社會、公司及公司股東。PMI是首屈一指的國際煙草公司，在美國以外的市場從事香煙及無煙產品、相關電子裝置和配件，以及其他含尼古丁產品的生產和銷售。此外，PMI還為Altria Group，Inc.提供多種版本的IQOS平臺1裝置和消耗品，以便在已獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)的上市前煙草產品應用(PMTA)行銷許可的地區銷售這些產品；FDA還授權以風險改良煙草產品(MRTP)的形式銷售IQOS的一種版本及其消耗品，並確認這些產品的暴露量修改令對於促進公眾健康的適當性。PMI正在為全新類別的無煙產品打造未來，此類產品雖然並非全無風險，但卻遠遠優於選擇繼續吸煙。透過多專業的產品研發能力、先進的設施和科學論證，PMI的目標是確保其無煙產品符合成人消費者偏好以及嚴格的監管要求。PMI的無煙產品組合包括加熱不燃燒的含尼古丁蒸汽產品。截至2020年12月31日，IQOS已在主要城市或全國的64個市場銷售，據PMI估計，全球已有約1,270萬成年人改用IQOS並停止吸煙。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.pmi.com和www.pmiscience.com。

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