Blue Yonder为Philip Morris International打造供应链解决方案

亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的数字化供应链和全渠道商务履行公司Blue Yonder宣布，领先的国际烟草公司Philip Morris International Inc. (PMI)已选用其基于SaaS和云的运输管理解决方案(TMS)，以实现该公司的端到端供应链战略。

PMI正在持续进行业务转型，在全球范围内推动无烟产品的商业化，旨在打造一个“无烟的未来”，同时该公司也在相应调整包括数字运输管理在内的供应链。为支持PMI的转型工作，Blue Yonder将为PMI提供一个可扩展的解决方案，该方案将提供足够的可见性，能够帮助PMI管理全球货运，使公司能够更好地计划、优化和交付正确的货物，同时还可以集中跟踪整个交付成本。通过上述方案，PMI能够为其B2B客户提供更优质的服务，并增强自身能力，以通过二级分销渠道为其B2C客户群提供服务。

Blue Yonder欧洲、中东和非洲地区总裁Johan Reventberg表示：“ 我们期待为PMI提供支持，帮助PMI进一步将无烟产品类别商业化。随着新供应链渠道的建立，相关要求也在不断更新，我们的解决方案不仅可以帮助PMI提升敏捷性，以适应不断改变的要求，同时还可以帮助该公司增强韧性，以应对不断变幻的外部环境。”

通过迁移到Blue Yonder的TMS平台，并利用微软Azure的强大功能，PMI将能够快速高效地管理其端到端的业务流程，从建模到规划，再到实施覆盖公路、海运和最后一公里交付等多种模式的运输系统，从而实现公司运输业务的转型。该系统最终将使PMI能够就其产品的交付状态与承运人业界进行有效，实时的沟通。通过供应商和承运商协作工具，Blue Yonder实现了运输业务进货和出货操作的可视化，让PMI可以全面掌握其供应链网络中蕴藏的机会。

对于PMI而言，Blue Yonder的TMS解决方案代表公司向开放的数字化平台迈出了坚实的一步，并进而实现以消费者为中心的作业模式。Blue Yonder的产品可以简化现有运输管理工具组合，并能够凭借最先进的技术，无缝集成到PMI现有的IT生态系统中。

PMI全球供应链副总裁David Cutter表示：“ 运输是一个策略性过程，我们希望确保能够更清晰地了解和控制产品库存，以帮助我们为零售客户提供优质服务，并满足对我们无烟产品类别不断增长的需求。Blue Yonder的TMS具有我们需要的所有功能，并且已在市场上得到验证。我们深信，随着我们持续拓展无烟产品类别，Blue Yonder将成为我们重要的合作伙伴。”

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关于Blue Yonder

Blue Yonder是数字供应链和全渠道商务履行领域的全球领导者。我们的智能端到端平台助力零售商、制造商和物流供应商无缝预测客户需求、围绕这些需求进行调整并加以满足。在Blue Yonder的协助下，客户可做出更为自动化、利润更为丰厚的商业决策，从而实现更大的增长并重塑客户体验。Blue Yonder——释放你的潜能(Fulfill your PotentialTM) blueyonder.com

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Philip Morris International：打造无烟未来

Philip Morris International(PMI)正在引领烟草行业转型，旨在创造一个“无烟的未来”，最终以无烟产品取代香烟产品，以惠及缺乏香烟替代品的成年吸烟者、社会、公司及公司股东。PMI是一家领先的国际烟草公司，在美国以外的市场上从事香烟及无烟产品、相关电子设备和配件，以及其他含尼古丁产品的生产和销售。此外，PMI还向Altria Group，Inc.提供其多种版本的IQOS平台1设备和消耗品，以便在已获得美国食品和药物管理局(FDA)的上市前烟草产品应用(PMTA)营销许可的地区销售这些产品；FDA还授权以风险改良烟草产品(MRTP)的形式销售IQOS的一种版本及其消耗品，并确认这些产品的暴露量修改令适用于促进公众健康。PMI正在为全新类别的无烟产品打造未来，此类产品虽然并非全无风险，但却远远优于选择继续吸烟。通过多学科的产品研发能力、先进的设施和科学论证，PMI的目标是确保其无烟产品符合成人消费者偏好以及严格的监管要求。PMI的无烟产品组合包括加热不燃烧的含尼古丁蒸汽产品。截至2020年12月31日，IQOS已在主要城市或全国范围的64个市场上销售，据PMI估计，全球已有约1,270万成年人改用IQOS并停止吸烟。如需了解更多信息，请访问www.pmi.com和www.pmiscience.com。

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