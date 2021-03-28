Luminar協助上汽集團推出量產型R品牌智慧電動汽車產品線

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--作為全球汽車雷射雷達硬體和軟體技術的領導者，Luminar Technologies（以下簡稱Luminar）（那斯達克股票代碼：LAZR）今日宣布與中國第一大汽車製造商、《財星》全球百大的上汽集團達成策略合作夥伴關係。Luminar產業領先的雷射雷達及其部分Sentinel軟體系統將會為上汽集團全新量產型R品牌智慧電動汽車的自動駕駛功能和進階安全性能保駕護航。R品牌智慧電動汽車專案計畫於2022年量產，雙方的長期目標是致力於在所有車型中廣泛實現標準化。

作為與上汽集團建立緊密合作的一部分，Luminar還將在上汽集團總部所在地中國上海設立辦事處，上汽也將為合作提供本地支援。

此次合作將有望實現在中國交付首批自動駕駛量產車，從而確立上汽集團的技術領先地位，並開啟Luminar在中國的投產發布。Luminar的Iris雷射雷達安裝於最佳位置，順暢整合於R品牌智慧電動汽車的車頂線中，如同象徵車輛安全性和駕駛自動化的皇冠。此外，Luminar的Sentinel解決方案中包含物體探測、分類及追蹤功能在內的部分軟體也計畫整合至R品牌中，幫助實現規劃性公路自動駕駛和車輛主動安全功能。

Luminar創辦人兼執行長Austin Russell 表示：「在中國這一全球第一大汽車市場中，上汽集團已成長為第一大汽車製造商，並絲毫沒有放緩在電動汽車和自動駕駛汽車領域的發展腳步，擔負起了領軍者的責任，為中國乃至整個產業樹立了全新的技術標竿。Luminar獨特的硬體和軟體可幫助上汽集團實現其車型量產的願景。」

上汽集團副總裁楊曉東表示：「我們全新的R品牌智慧電動汽車致力於將最好的技術與豪華舒適完美結合，而自動駕駛性能是這一願景的核心。Luminar是我們認真考慮過的唯一一家自動駕駛公司，他們在雷射雷達技術和軟體方面的獨到之處，將幫助我們在量產中實現願景。」

雙方的工程師團隊將緊密合作，將硬體和軟體技術整合至車輛中，並充分最佳化性能和功能，同時還將結合OTA更新，持續擴大自動駕駛的應用範圍，並進一步提高車輛安全性。

關於Luminar Technologies

Luminar是一家專注於自動駕駛車輛感測器和軟體的公司，其願景是透過交付唯一能夠滿足產業對性能、安全和經濟等方面嚴苛要求的雷射雷達及相關軟體，確保自動駕駛的安全性。Luminar已與包括全球十大汽車製造商中的七家在內的50多個產業夥伴達成了合作關係。Luminar已與富豪汽車簽署了業界首個自動駕駛汽車生產協定，並與上汽集團、戴姆勒卡車以及英特爾的Mobileye達成合作。Luminar還獲得了全球第一大商用車製造商戴姆勒卡車和全球汽車安全領導者富豪汽車的少數投資，將加速推動自動駕駛卡車和汽車的高速行駛。Luminar成立於2012年，擁有近400名員工，在帕洛阿爾托、奧蘭多、科羅拉多斯普林斯、底特律和慕尼黑設有辦事處。更多資訊請造訪www.luminartech.com 。

前瞻性聲明

根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款，本新聞稿中包含的某些不屬於歷史事實的陳述屬於前瞻性陳述。前瞻性聲明通常伴隨著諸如 「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預計」、「打算」、「期望」、「應該」、「計畫」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」等類似的表述，這些表述預測或表明了未來的事件或趨勢，或者不是歷史事項的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於與Luminar和上汽集團根據合作備忘錄條款建立的合作關係、為量產車輛交付雷射雷達硬體和自動駕駛軟體以及Luminar在中國的計畫業務有關的陳述。這些陳述是根據各種假設（無論是否在本新聞稿中指明）以及Luminar管理階層目前的預期，並非對實際業績的預測。前瞻性陳述受到一些風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於Luminar和上汽集團為合作關係簽訂最終文件的能力以及任何此類最終文件的條款；未能實現合作備忘錄或任何最終協議的預期效益；Luminar在中國擴展業務的能力；Luminar的營運歷史；Luminar無法降低和控制Luminar所依賴的投入成本；Luminar向外包製造業務模式過渡的能力；Luminar的客戶在使用Luminar的解決方案開發和商品化產品方面的成功；Luminar保護其智慧財產權的能力；Luminar的雷射雷達產品是否被汽車OEM廠商或其供應商選擇納入自動駕駛或ADAS系統；人員的變化和合格人員的可用性；未來銷售的數量和時間；Luminar產品的複雜性是否會導致未被發現的缺陷和可靠性問題，這可能會降低其新產品的市場採用率，損害其聲譽，並使Luminar面臨產品責任和其他索賠；政府的嚴格監管，可能會被修改、廢除或新的解釋，以及Luminar遵守適用於其業務的修改後或新的法律和法規的能力；一般經濟不確定性，特別是一般經濟狀況對Luminar產業的影響，包括自動駕駛汽車產業的需求水準和財務表現以及市場對雷射雷達的採用；正在進行的新冠病毒(COVID-19)大流行或其他傳染病、衛生流行病、大流行病和自然災害對Luminar業務的影響；以及Luminar於2021年1月29日提交的S-1/A表註冊聲明中「風險因素」標題下討論的其他風險，以及Luminar未來向SEC提交的其他文件。如果任何這些風險實現或我們的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性聲明所暗示的結果有重大差異。提醒您不要過分依賴任何前瞻性聲明，這些聲明僅在發布之日有效，Luminar不承擔更新任何前瞻性聲明以反映本新聞稿發布後的事件或情況的義務。

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