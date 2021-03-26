MacGyver Foundation推出MacGyver新動畫劇集

新墨西哥州聖達菲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--MacGyver Foundation今日宣佈推出生動有趣、勵志的網路動畫劇集，以銘記全球疫情爆發一週年。MacGyver Foundation致力於在全球鼓勵和支持個人和組織利用自給自足、非暴力和永續的方式來改善人們的生活。這部名為《MacGyver Now!》的五集劇集將以公共服務的型態協助大家繼續以“MacGyver”的方式走出這場全球健康危機。

MacGyver（馬蓋先）是機智地利用一切可用的資源來成功度過危機的代名詞。因此不難理解的是，當全球疫情消退時，線上和主流刊物上均引用他的名字，包括《紐約時報》、 《華爾街日報》和《紐約客》雜誌。

各地的醫療專業人士、教育人士、必要工作人員、甚至普通民眾都盡其所能應付疫情，我們意識到有必要對他們的努力和獨創性表達敬意。正因如此，MacGyver創作者、MacGyver Foundation董事Lee Zlotoff決定製作這部網路動畫劇集，講述MacGyver自己如何在疫情期間度過危機。Zlotoff表示：「有鑑於科技發展、氣候變遷影響以及當前的全球性病毒，大家都必須學習如何使用我們不得不適應和應付的事物，有時候每日都應如此。如果MacGyver這個角色能夠幫助我們看到自身在應付這一切時所擁有的資源——同時可能微笑著應付——那對所有人來說都是好事。」

《MacGyver Now!》所有五集網路劇集都可在www.macgyver.com免費觀看。我們誠邀觀眾分享自己或身邊熟悉的人如何足智多謀地運用各類工具來應付疫情的故事、照片和影片。

關於MacGyver Foundation

MacGyver Foundation是備受認可的501c3非營利慈善機構，總部位於新墨西哥州聖達菲，致力於在全球鼓勵和支持個人和組織透過自給自足、非暴力和永續的方式來改善人們的生活。如欲瞭解更多資訊，請造訪macgyver.com/foundation/。

MacGyver Now! 預告片 #MacGyverThePandemic

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