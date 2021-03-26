MacGyver Foundation发布MacGyver新动画剧集

新墨西哥州圣达菲--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--MacGyver Foundation今日宣布发布一部生动有趣、励志的网络动画剧集，以铭记全球疫情爆发一周年。MacGyver Foundation致力于在全球鼓励和支持个人和组织通过自给自足、非暴力和可持续的方式来改善人们的生活。这部名为《MacGyver Now!》的五集剧集将作为一项公共服务，以帮助所有人继续以“MacGyver”的方式来走出这场全球健康危机。

MacGyver是机智地利用一切可用的资源来成功度过危机的代名词。因此不难理解的是，当全球疫情消退时，线上和主流刊物上均引用了他的名字，包括《纽约时报》、 《华尔街日报》和《纽约客》杂志。

各地的医疗专业人士、教育人士、必要工作者、甚至普通民众都在尽其所能应对疫情，我们意识到我们有必要对他们所做的努力和独创性表达敬意。正因如此，MacGyver创作者、MacGyver Foundation董事Lee Zlotoff决定制作这部网络动画剧，讲述MacGyver自己如何在疫情期间度过危机。Zlotoff表示：“有鉴于科技发展、气候变化影响以及当前的全球性病毒，我们所有人都必须学习如何使用我们不得不适应和应对的事物，有时候每日都应如此。如果MacGyver角色能够帮助我们看到自身在应对这一切时手头所拥有的资源——同时可能微笑着应对——那对所有人来说都是好事。”

《MacGyver Now!》所有五集网络剧集都可通过www.macgyver.com免费观看。我们诚邀观众向MacGyver分享自己或身边熟悉的人如何足智多谋地运用各类工具来应对疫情的故事、照片和视频。

关于MacGyver Foundation

MacGyver Foundation是一家备受认可的501c3非盈利慈善机构，总部位于新墨西哥州圣达菲，致力于在全球鼓励和支持个人和组织通过自给自足、非暴力和可持续的方式来改善人们的生活。如需了解更多信息，请访问macgyver.com/foundation/。

MacGyver Now! 预告片 #MacGyverThePandemic

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