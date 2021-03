Andersen Global udvider dækning med et af Tyrkiets største advokatfirmaer

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter med at styrke sin platform i Centralasien med MGC Legal, et af de største advokatfirmaer i Tyrkiet.

MGC Legal blev grundlagt i 2013 og leverer alle aspekter af juridiske tjenester til lokale og udenlandske kunder, både nationalt og internationalt. Ledet af administrerende partner Mustafa Gunes og understøttet af syv partnere og 60 eksperter, har advokatfirmaet i Istanbul full service-kapaciteter, herunder selskabsret, handelsret, retssager, fusioner og opkøb, fast ejendom, international handel, bankvirksomhed og finans, kapitalmarkeder og energi.

"Vi har forpligtet os til kundeservice og forvaltning, hvilket sikrer, at vi leverer uovertrufne tjenester til vores kunder," sagde Mustafa. "Vores kvalitetsløsninger forstærkes af vores eksperters ekspertise inden for alle juridiske områder, samt de arbejdsforhold og ressourcer, som vi har opbygget gennem årene. At samarbejde med Andersen Global understøtter vores mål om at være en benchmark-organisation, der sætter standarden for kundeservice regionalt og globalt."

Bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz, tilføjede, "MGC Legals eksperter er fremragende. Vi var meget imponeret over deres driftsmæssige viden, og deres kultur og værdier svarer til dem, du finder i vores organisation. Dette samarbejde er en vigtig tilføjelse i regionen, og den kemi, vi allerede har udviklet med denne gruppe, er et springbræt for vores samarbejde fremover."

