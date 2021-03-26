Andersen Global與土耳其大型法律事務所合作，繼續擴張業務版圖

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與土耳其大型法律事務所MGC Legal展開合作，繼續鞏固其中亞平臺。

MGC Legal成立於2013年，為本地和外籍客戶提供全方位的國內外法律服務。該法律事務所總部位於伊斯坦堡，擁有七名合夥人和60名專業人員，並由管理合夥人Mustafa Gunes領導。該事務所具有全方位的服務能力，業務領域涵蓋企業、商業、訴訟、購併、房地產、國際貿易、銀行和金融、資本市場和能源等。

Mustafa表示：「我們致力於客戶服務和管理，以確保我們能為客戶提供一流的服務。我們的專業人員在所有法律領域均擁有專長，加上我們多年以來累積的工作關係和資源，讓我們的優質解決方案得以大幅增強。與Andersen Global的合作有助於我們邁向成為標竿型法律事務所的目標，並在本地區和全球樹立優質客戶服務的標準。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「MGC Legal擁有傑出的專業人員。他們的實務知識令我們留下非常深刻的印象，同時MGC Legal的企業文化和價值觀與本組織的文化和價值觀高度契合。此次合作為我們在該地區增添重要的業務力量，我們與MGC Legal團隊之間已經建立的默契是推動雙方進一步合作的助力。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾262個地點發展業務。

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