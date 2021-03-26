Andersen Global与土耳其大型律所合作，继续扩张业务版图

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与土耳其大型律师事务所MGC Legal开展合作，继续巩固其中亚平台。

MGC Legal成立于2013年，为本地和外籍客户提供全方位的国内外法律服务。该律所总部位于伊斯坦布尔，拥有七名合伙人和60名专业人员，并由管理合伙人Mustafa Gunes领导。该律所具有全方位的服务能力，业务领域涵盖企业、商业、诉讼、并购、房地产、国际贸易、银行和金融、资本市场和能源等。

Mustafa表示：“我们致力于客户服务和管理，以确保我们能为客户提供一流的服务。我们的专业人员在所有法律领域均拥有专长，加上我们多年以来积累的工作关系和资源，让我们的高质量解决方案得以大幅增强。与Andersen Global的合作有助于我们实现成为一家标杆律所这一目标，并在本地区和全球树立优质客户服务的标准。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“MGC Legal拥有杰出的专业人员。他们的实践知识给我们留下了非常深刻的印象，同时MGC Legal的企业文化和价值观与我们组织的文化和价值观高度契合。此次合作是我们在该地区的重要业务补强，我们与MGC Legal团队之间已经建立的默契关系将推动双方的合作不断深入。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾262个地点开展业务。

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