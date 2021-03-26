IDEMIA與Cybernetica宣佈合作，共同提供利用智慧型手機的創新身份驗證和電子簽名

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--本次合作將透過提供強大的行動身份驗證和數位簽章，為電子服務(eService)提供商和民眾創造更大的價值。它將民眾的智慧型手機或平板電腦轉變為高度安全的身份驗證和簽名裝置，使他們無論身在何處都能夠可靠、便捷地存取電子服務。

Cybernetica的SplitKey技術可與IDEMIA以生物辨識為基礎的數位身份識別解決方案相輔相成，旨在利用行動應用程式和雲端方式加強迎合政府的不同需求。此類解決方案符合歐盟法規(eIDAS)要求，可以進行安全的身份驗證和合格簽名。

SplitKey使用創新加密解決方案。為確保安全性，只有在個人憑證的所有部分（即儲存在其智慧型裝置和SplitKey主機伺服器之間的私密金鑰）在裝置之間一起行動時，身份驗證和簽名才能奏效。目前，SplitKey在全歐洲保證每月7,000萬筆交易的安全性，這些交易由數百萬用戶在數百種電子服務中完成。

IDEMIA的數位身份識別解決方案IDway為身份證的發放和驗證提供便利，並且可客製化以符合特定的國家技術和法規要求。政府可以在國家資料庫或身份證件的基礎上發行無懈可擊的數位身份證。

Cybernetica管理委員會主席Oliver Väärtnõu表示：「我們樂於見到Cybernetica在開發數位身份技術方面的獨特專長與IDEMIA在全球的傑出地位相結合所產生的相乘效應。我們專注於提供先進科技，幫助社會大眾在關聯性日益增加的世界裡安全地互動。與增強型身份識別領域的全球領導者IDEMIA的合作，是我們邁向在全球廣泛使用安全行動驗證和數位簽章服務的重要一步。」

IDEMIA數位身份驗證-公共安全與身份識別資深副總裁Pierre Lelièvre表示：「我們很高興與Cybernetica合作，他們在愛沙尼亞建立電子政務(eGovernance)生態系統方面的獨特角色值得全球借鑑。透過智慧型手機建立安全身份驗證和電子簽名越來越受到眾多民眾的歡迎。Cybernetica的技術與我們的數位身份識別解決方案完美契合，因此我們可以隨時支援政府在民眾間推行可信的身份證系統。」

關於IDEMIA

IDEMIA是增強型身份識別(Augmented Identity)領域的全球領導者，致力於提供可信環境，讓人民和消費者能夠在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網和旅行）。 當今時代，確保身份安全至關重要。增強型身份識別技術可確保隱私和信任，並保證安全、已認證和可驗證交易。透過支援該技術，我們重新定義了思考、生產、使用和保護身份資訊的方式。身份資訊是我們最重要的資產之一，增強型身份識別技術可有效保護我們的身份安全，無論何時何地，無論是個人安全還是物品安全。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強型身份識別服務。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.idemia.com / 在Twitter上關注@IDEMIAGroup

關於Cybernetica

Cybernetica在打造依靠研發且未來適用的產品方面擁有20多年的經驗。公司在建立愛沙尼亞獨特的電子政務生態系統，特別是數位身份識別和安全資料交換基礎設施以及安全的網際網路投票系統方面扮演關鍵角色。在數位身份識別領域，公司開發了原始身份證基礎設施的概念以及愛沙尼亞的配套立法，並就這一主題向各國政府提供顧問服務。SplitKey技術是結合Cyber​​netica在數位身份識別領域的經驗和密碼學研發方面的實力而創建的。目前，Cybernetica的技術在全球35個國家得到應用，包括亞洲、北美、加勒比海等地區。

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