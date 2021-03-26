IDEMIA与Cybernetica宣布合作，共同提供基于智能手机的创新身份验证和电子签名

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--本次合作将通过提供强大的移动身份验证和数字签名，为电子服务(eService)提供商和民众创造更大的价值。它将民众的智能手机或平板电脑转化为高度安全的身份验证和签名设备，使他们无论身处何地都能够可靠、便捷地访问电子服务。

Cybernetica的SplitKey技术是对IDEMIA基于生物特征识别的数字身份识别解决方案的补充，旨在通过移动应用和云端方式更好地满足政府的不同需求。此类解决方案符合欧盟法规(eIDAS)要求，可以进行安全的身份验证和合格签名。

SplitKey使用了创新加密解决方案。为确保安全性，只有在个人凭证的所有部分（即存储在其智能设备和SplitKey主机服务器之间的私钥）在设备之间共同起作用时，身份验证和签名才能奏效。目前，SplitKey在全欧洲保证每月7,000万笔交易的安全性，这些交易由数百万用户在数百种电子服务中完成。

IDEMIA的数字身份识别解决方案IDway为身份证的发放和验证提供了便利，并且可进行定制，以满足特定的国家技术和法规要求。政府可以在国家数据库或身份证件的基础上发行无懈可击的数字身份证。

Cybernetica管理委员会主席Oliver Väärtnõu表示：“我们乐于见到Cybernetica在开发数字身份技术方面的独特专长与IDEMIA在全球的杰出地位相结合所产生的协同效应。我们专注于提供先进技术，帮助社会大众在关联性日益增加的世界里安全地互动。与增强型身份识别领域的全球领导者IDEMIA的合作，是我们迈向在全球广泛使用安全移动验证和数字签名服务的重要一步。”

IDEMIA数字身份验证-公共安全与身份识别高级副总裁Pierre Lelièvre表示：“我们很高兴与Cybernetica合作，他们在爱沙尼亚建立电子政务(eGovernance)生态系统方面的独特作用值得全球借鉴。通过智能手机建立安全身份验证和电子签名越来越受到众多民众的欢迎。Cybernetica的技术与我们的数字身份识别解决方案完美契合，因此我们可以随时支持政府在民众间推行可信的身份证系统。”

关于IDEMIA

IDEMIA是增强型身份识别(Augmented Identity)领域的全球领导者，致力于提供一个可信环境，让市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅行）。 当今时代，确保身份安全至关重要。增强型身份识别技术可确保隐私和信任，并保证安全、已认证和可验证交易。通过支持该技术，我们重新定义了思考、生产、使用和保护身份信息的方式。身份信息是我们最重要的资产之一，增强型身份识别技术可有效保护我们的身份安全，无论何时何地，无论是个人安全还是物品安全。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强型身份识别服务。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

如需了解更多信息，请访问www.idemia.com / 在Twitter上关注@IDEMIAGroup

关于Cybernetica

Cybernetica在构建依靠研发和面向未来的产品方面拥有20多年的经验。公司在建立爱沙尼亚独特的电子政务生态系统，特别是数字身份识别和安全数据交换基础设施以及安全的互联网投票系统方面起到不可或缺的作用。在数字身份识别领域，公司开发了原始身份证基础设施的概念以及爱沙尼亚的配套立法，并就这一主题向各国政府提供咨询服务。SplitKey技术是通过结合Cyber​​netica在数字身份识别领域的经验和密码学研发方面的实力而构建的。目前，Cybernetica的技术在全球35个国家得到应用，包括亚洲、北美、加勒比等地区。

如需了解更多关于Cybernetica的信息，请访问cyber.ee / 在Twitter上关注@cybernetica。

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